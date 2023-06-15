　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

幼兒園餵藥案延燒！　TPOC數據：侯友宜好感度墊底、負聲量近4成

▲▼ 新北市長侯友宜受訪 。（圖／記者許靖騏攝）

▲新北市長侯友宜受訪 。（圖／記者許靖騏攝）

記者詹宜庭／台北報導

新北幼兒園餵藥案延燒，TPOC台灣議題研究中心今日公布5月18日至6月12日，國民黨總統參選人侯友宜網路聲量走勢，發現在餵藥案爆發後，侯的負面聲量達38％，且在藍綠白三腳督中，民眾黨總統參選人柯文哲網路好感度反超侯友宜，以0.35％居冠，贏過民進黨總統參選人賴清德0.27％、侯友宜0.2％。

TPOC台灣議題研究中心透過QuickseeK快析輿情資料庫，搜集5月18日至6月12日之間侯友宜的網路聲量走勢，侯友宜確定代表國民黨參選總統後，總共有3波聲量高峰，第一個高峰出現在5月底，《美麗島電子報》民調指侯友宜支持度18.3％被柯文哲「彎道超車」逾7個百分點，單日創下超過2.4萬則聲量。

TPOC台灣議題研究中心分析，另外兩個高峰，則是關於新北幼兒園餵藥案，在8日的單日最高聲量一度衝破2.7萬則，11日的單日聲量達2.3萬則，侯友宜的負面聲量比例達38％，正面聲量8％。

▲▼侯友宜網路聲量走勢。（圖／TPOC台灣議題研究中心提供）

▲侯友宜網路聲量走勢。（圖／TPOC台灣議題研究中心提供，點圖放大，下同）

該中心進一步調查侯友宜、賴清德、柯文哲的網路聲量趨勢，根據數據顯示，餵藥案爆發後，柯文哲的好感度反超侯友宜，並逐漸與侯友宜拉開距離。以6月12日的調查結果為例，柯文哲網路好感度0.35％，贏過賴清德0.27％、侯友宜0.2％。

▲▼侯友宜網路聲量走勢。（圖／TPOC台灣議題研究中心提供）

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

ET快訊
「車別開進十分老街！」　女勸阻慘遭飛踢重摔
《魷魚遊戲2》「超強實力派偶像」爆重磅加入
高雄虐殺丟山區！　車廠員工洗到運屍車：超衰的
快訊／國3事故！　多元計程車「乘客當場命危」
梅西說完「4字」就離場　300萬中國粉絲大傻眼
每月領1.3萬、買家電退稅2000「今開放申請」！　條件一次

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

民眾黨、國民黨支持度黃金交叉！　綠委曝原因：非1、2個禮拜的事

國會藍白合？郭正亮曝藍小雞心態　點名「這選區」急需柯文哲支持

侯友宜民調第三恐提早被棄？　郭正亮示警：越來越像2000年連戰

藍議員為「4月接到陳情」鞠躬道歉　綠：想到周子瑜被迫道歉

基北北桃1200月票預售首日！ 北捷已賣3035張　

國民黨釀換掉侯友宜？他分析朱立倫換侯情節　第一步「這麼做」

坦言南部對侯友宜仍觀望　柯志恩：主帥最重要「我不可能當副手」

幼兒園餵藥案延燒！　TPOC數據：侯友宜好感度墊底、負聲量近4成

朱凱翔酸她「紅包1200」　陳乃瑜反擊：很多你的受害者私訊我

民進黨「自爆」還有性騷狼！ 　媒體人曝談話：好幾個名字在傳

1噸重鋁錠藏市值4億K他命　狗聞不出！出動電鋸才撬開

「5億高中生」10大證據　夏男假結婚恐拿不到遺產

葬禮上棺材發出碰碰聲　老婦當眾復活嚇壞親友

陳志強曝夫妻倆「每晚睡前必合唱」！　出賣曾智希睡相...網笑：記得報平安

撞擊瞬間曝光！2女碩生雙載「直撞路樹」噴飛…翻滾摔溝1死1重傷

徐若瑄拍吻戲遭揩油「假公濟私」　為戲忍耐：再一次會選擇賞他6巴掌！

瘦子連線歐陽靖重現：小跑豬來了～　諧音歪樓變迷因..兩人笑瘋

魏如萱深夜「接小14歲陳昊森回家」　曾直播認「勾引過」..離婚1年爆3緋聞

游淑慧爆政院顧問鄭宏輝性騷　受害女控遭強吻、示意口交

許傑輝遭控表演課性騷道歉　鍾欣凌：每個人都在記取教訓

民眾黨、國民黨支持度黃金交叉！　綠委曝原因：非1、2個禮拜的事

國會藍白合？郭正亮曝藍小雞心態　點名「這選區」急需柯文哲支持

侯友宜民調第三恐提早被棄？　郭正亮示警：越來越像2000年連戰

藍議員為「4月接到陳情」鞠躬道歉　綠：想到周子瑜被迫道歉

基北北桃1200月票預售首日！ 北捷已賣3035張　

國民黨釀換掉侯友宜？他分析朱立倫換侯情節　第一步「這麼做」

坦言南部對侯友宜仍觀望　柯志恩：主帥最重要「我不可能當副手」

幼兒園餵藥案延燒！　TPOC數據：侯友宜好感度墊底、負聲量近4成

朱凱翔酸她「紅包1200」　陳乃瑜反擊：很多你的受害者私訊我

民進黨「自爆」還有性騷狼！ 　媒體人曝談話：好幾個名字在傳

超怪力！阿庫納雙重戰連續開轟　6發大號全壘打超越群雄

新北國王爭冠失利「剩11人」感謝球迷　他被忽略不滿發聲

瑞芳男抓小浪貓「當球重摔2次」打滾慘叫　里長氣：還想拿磚塊砸

首位新南向生獲「iPAS機器人」證照　崑大菲籍生陶開明錄取國立研究所

富邦勇士3連霸！簽帳金融卡「刷卡金激增近6倍」　最新優惠來了

民眾黨、國民黨支持度黃金交叉！　綠委曝原因：非1、2個禮拜的事

國會藍白合？郭正亮曝藍小雞心態　點名「這選區」急需柯文哲支持

晶華營運已超越2019年　董座潘思亮：海內外持續布局

鄰居1句話「心中瞬間警鈴大響」…一驗DNA他綠炸！花心妻下場慘了

宜蘭太平山6／16開園！宜專一線1.5K恢復單線雙向通行

客廳上演高清無碼「交疊69姿勢」　媽看監視器崩潰：沒一隻正常的

政治熱門新聞

傅崐萁駁餐會性騷！目擊者還原細節打臉了

遭爆掏生殖器示意口交　鄭宏輝斥抹黑：願主動接受全面調查

侯友宜民調恐低到7月上旬　柯志恩曝內部數據：沒輸給柯文哲

嘉義鄉代被判當選無效！

拋「女性貼心車廂」　許淑華：台灣作為文明國家要有的細膩與體貼

加熱菸審查怠速？海關抓非法攜帶入境　3個月查獲1.8萬條

朱凱翔酸她「紅包1200」　陳乃瑜反擊：很多你的受害者私訊我

台灣民意基金會民調：民眾黨22.2％超越國民黨20.4％

藍內參民調「侯友宜仍是第二」　柯志恩：絕無跌破15％防磚線

民進黨「自爆」還有性騷狼！ 　媒體人曝談話：好幾個名字在傳

鍾小平自曝民調贏了　確定要被黨紀處分

又有助理跳出來爆料！陳其邁這次尷尬了

「我只是千萬被害者之一！」　陳乃瑜現身再談性騷：我的手還在發抖

「連7年調漲基本工資」　蔡英文：有助帶動整體薪資成長

更多熱門

相關新聞

坦言南部對侯友宜仍觀望　柯志恩：我不可能當副手、黨內夠亂了

坦言南部對侯友宜仍觀望　柯志恩：我不可能當副手、黨內夠亂了

國民黨智庫執行長柯志恩今（15）日接受《POP撞新聞》主持人黃暐瀚專訪，黃在過程中頻頻勸進柯擔綱副總統參選人，柯志恩則表示，主帥本人還是最重要，直言南部民眾現在對侯友宜有一些觀望，給侯多一點時間去跟南部民眾面對面，南部的人重情重義、重友誼，相信侯有辦法在南部反轉選情；但她也強調自己對副手位置沒有想法。

整合搞不定？傳朱侯爆衝突　國民黨這樣說

整合搞不定？傳朱侯爆衝突　國民黨這樣說

侯友宜民調恐低到7月上旬　柯志恩曝內部數據：沒輸給柯文哲

侯友宜民調恐低到7月上旬　柯志恩曝內部數據：沒輸給柯文哲

藍內參民調「侯友宜仍是第二」　柯志恩：絕無跌破15％防磚線

藍內參民調「侯友宜仍是第二」　柯志恩：絕無跌破15％防磚線

要綠拿私幼餵藥案4月通報證據　藍批「造謠」犧牲孩子權益

要綠拿私幼餵藥案4月通報證據　藍批「造謠」犧牲孩子權益

關鍵字：

2024總統大選侯友宜賴清德柯文哲幼兒園餵藥案TPOC台灣議題研究中心

讀者迴響

熱門新聞

許傑輝連環爆性騷！《我的婆婆2》證實停拍他戲份

短今驚爆遭「許先生」小房間摸胸！

清晨驚見「颮線」！3縣市大雨　今起3天全台最劇

違停開車門害死22歲騎士　遭罰不服敗訴

老翁怒搧大學生4巴掌後猝死　家屬索賠215萬

彈出SIM卡「日本收110元」　台人批不友善！網逆風挺

抓包老公偷吃19歲嫩妹！國光女神淨身出戶

「這台吃電怪獸」竟不准拔插頭！苦主硬拔...下場哭了

勞動部發錢「1圖看懂申請條件」　每月最高領1萬3

第6代「國產HONDA CR-V」來了

中場休息結束！　5天預測雨量「紫一片」

廣末涼子老公「臉色凝重發聲」！

快訊／宋仲基當爸了！寶寶性別曝光

貓鯊翻肚不動　園方貼告示笑翻網

廣末涼子「赤裸偷情日記」曝光了！小王爽炫耀交往女神

更多

最夯影音

更多
1噸重鋁錠藏市值4億K他命　狗聞不出！出動電鋸才撬開

1噸重鋁錠藏市值4億K他命　狗聞不出！出動電鋸才撬開
「5億高中生」10大證據　夏男假結婚恐拿不到遺產

「5億高中生」10大證據　夏男假結婚恐拿不到遺產

葬禮上棺材發出碰碰聲　老婦當眾復活嚇壞親友

葬禮上棺材發出碰碰聲　老婦當眾復活嚇壞親友

陳志強曝夫妻倆「每晚睡前必合唱」！　出賣曾智希睡相...網笑：記得報平安

陳志強曝夫妻倆「每晚睡前必合唱」！　出賣曾智希睡相...網笑：記得報平安

撞擊瞬間曝光！2女碩生雙載「直撞路樹」噴飛…翻滾摔溝1死1重傷

撞擊瞬間曝光！2女碩生雙載「直撞路樹」噴飛…翻滾摔溝1死1重傷

熱門快報

《豈有此呂》主播張齡予來囉!

《豈有此呂》主播張齡予來囉!

美女主播張齡予也遇過各種性騷擾，在自家飯店內幫忙，被噁問「有沒有那個？」

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

滿額抽小米掃地機器人!

滿額抽小米掃地機器人!

還有西堤4人餐券等你抽!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面