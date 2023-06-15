幼兒園餵藥案延燒！　TPOC數據：侯友宜好感度墊底、負聲量近4成

▲新北市長侯友宜受訪 。（圖／記者許靖騏攝）

記者詹宜庭／台北報導

新北幼兒園餵藥案延燒，TPOC台灣議題研究中心今日公布5月18日至6月12日，國民黨總統參選人侯友宜網路聲量走勢，發現在餵藥案爆發後，侯的負面聲量達38％，且在藍綠白三腳督中，民眾黨總統參選人柯文哲網路好感度反超侯友宜，以0.35％居冠，贏過民進黨總統參選人賴清德0.27％、侯友宜0.2％。

TPOC台灣議題研究中心透過QuickseeK快析輿情資料庫，搜集5月18日至6月12日之間侯友宜的網路聲量走勢，侯友宜確定代表國民黨參選總統後，總共有3波聲量高峰，第一個高峰出現在5月底，《美麗島電子報》民調指侯友宜支持度18.3％被柯文哲「彎道超車」逾7個百分點，單日創下超過2.4萬則聲量。

TPOC台灣議題研究中心分析，另外兩個高峰，則是關於新北幼兒園餵藥案，在8日的單日最高聲量一度衝破2.7萬則，11日的單日聲量達2.3萬則，侯友宜的負面聲量比例達38％，正面聲量8％。

▲侯友宜網路聲量走勢。（圖／TPOC台灣議題研究中心提供，點圖放大，下同）

該中心進一步調查侯友宜、賴清德、柯文哲的網路聲量趨勢，根據數據顯示，餵藥案爆發後，柯文哲的好感度反超侯友宜，並逐漸與侯友宜拉開距離。以6月12日的調查結果為例，柯文哲網路好感度0.35％，贏過賴清德0.27％、侯友宜0.2％。