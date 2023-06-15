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汐止幼童驗出三級毒品！賴品妤「最擔心的事出現了」侯火速回應

▲▼ 新北市長侯友宜受訪 。（圖／記者許靖騏攝）

▲新北市長侯友宜。（圖／記者許靖騏攝）

記者隋昊志／綜合報導

新北市幼兒園餵藥案持續延燒，今（15）日再傳出汐止一名學童疑似遭餵食安眠藥，家長帶去檢驗後，竟驗出微量安眠藥成份中屬三級毒品的「苯二氮平（BZD）」，讓該選區立委賴品妤表示，自己最擔心的事情真的出現了，「餵藥案可能不是單一個案」。對此，新北市長侯友宜隨即在臉書發文說明，並呼籲尊重醫療專業，不要隨意臆測發布不實言論，避免引發恐慌。

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／內湖 & 松山 & 南港 & 汐止 集團）

▲汐止一名媽媽網友在臉書社團發文，指孩子在學校「有吃藥藥」。（圖／翻攝自Facebook／內湖&松山&南港&汐止集團）

一名媽媽網友在臉書社團「內湖&松山&南港&汐止集團」發文表示，自己的孩子在無意間說出「有吃藥藥」，並且明確說出其他2位用藥孩童的名字及前後順序，即使校方提供監視器畫面，確認沒有所謂吃藥狀況，但自己無法信任後來的檢驗結果。

該名網友表示，雖然孩子就讀幼幼班近一年並沒有什麼異常狀況，「但我的孩子確實被檢驗出微量安眠藥成份，試問哪個家長不擔心？檢驗的出來代表是長期服用，往後對小孩有什麼影響及副作用誰知道？」也呼籲其他家長盡快帶去檢驗。

▲▼立委賴品妤、劉世芳、洪申翰、莊競程召開「個資外洩不容敷衍！呼籲新內閣速成立專責保護機關！」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲立委賴品妤表示，自己最擔心的事情真的出現了。（圖／記者屠惠剛攝）

該選區立委賴品妤則表示，自己看到該篇PO文後心情非常焦慮，因為自己最擔心的事情真的出現了，「餵藥案很可能不是單一個案」，立刻請助理聯繫該名家長，希望能在第一時間掌握資訊，並提供必要的協助。

對此，新北市長侯友宜隨即也在臉書發文，表示新北市衛生局積極聯繫衛福部立台北醫院後，該名學童再6月9日及6月13日2次前往進行採檢，尿液Benzodiazepine結果分別為20ng/mL及29ng/mL，皆小於200ng/ml，結果判定為陰性，呼籲民眾「以專業判讀為主，千萬不要臆測數值，以訛傳訛」。

侯友宜強調，自己為求謹慎，第一時間立刻指示教育局與該名幼生家長聯繫，並派員到該間幼兒園留存監視器資料，並指派專案專責輔導員，主動提供家長相關諮詢與聯繫。此外，更請衛生局商請部立台北醫院儘快對外說明檢驗報告內容，避免造成大眾誤解恐慌，也呼籲尊重醫療專業與科學數據，不要隨意臆測發布不實言論，以免引發社會恐慌，造成對家長和幼童的二度傷害。

針對部立台北醫院委託檢驗採酵素免疫法，台北榮總職業醫學及臨床毒物科主治醫師吳明玲表示，該方法測出的苯二氮平數據，主要作為病人藥物是否過度暴露的參考依據，因為偽陰性、偽陽性嚴重，就算有檢出也無法證明是否有使用此類藥物。

吳明玲強調，若要從尿液確認是否有使用苯二氮平，後續要做「送確認試驗」，透過GC-MS (氣相層析質譜儀) 或者LC-MS（液相層析質譜儀）複驗，否則數值落在20~200 ng/ml者都是陰性，很難確認是否有使用到該類藥物。

「苯二氮平」藥物為三級毒品與三級管制藥品，作用為安眠鎮定劑使用，長期服藥可能會產生依賴性，停藥後也會出現戒斷症狀。衛福部醫福會執行長林慶豐上午出面說明，部立台北醫院委託的檢驗是採「定量」檢驗方法，使用亞培檢驗試劑施作，尿液檢驗可同時9種毒物，包括安非他命、大麻、鴉片、美沙冬、三環抗憂鬱藥物、苯二氮平等。

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