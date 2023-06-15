苦等真相30天！「綠營謊言滿天飛」　侯友宜競辦呼籲檢方儘速偵辦

▲侯友宜競選辦公室召開「苦等真相30天 綠營謊言滿天飛」記者會。（圖／侯友宜競選辦公室提供）



記者崔至雲／新北報導

板橋私幼案迄今已30天，侯友宜競選工作室今（15）日召開記者會呼籲，檢方儘速釐清真相，並適時對外說明。競選工作室發言人、新北市議員江怡臻指出，副總統賴清德就是造成這30天社會恐慌的那個男人，目前熱議的5億高中生案件，台中地檢署就公布死者解剖鑑定報告，希望新北地檢署也以最速件偵辦並對外說明，以安定社會。

江怡臻指出，針對板橋私幼案到底是誰說餵藥？誰瘋傳孩子被餵毒？誰捏造時序帶風向？正是民進黨！民進黨立委羅致政6月2日召開記者會，接著民進黨一條龍造謠，公然指稱餵藥、餵毒，就連賴清德也加入造謠行列，以錯誤時序造成民眾恐慌。

「苦等真相30天」，江怡臻表示，現在看到不是檢調偵辦進度，而是民進黨謊言滿天飛，新北獲報後就立即介入調查並通報地檢署，食藥署也盤點巴比妥並未有流向不明的狀況，也請檢調趕快釐清來源，別讓全國家長、民眾苦等真相。

江怡臻說，賴清德發言人、民進黨議員戴瑋姍昨天拿出有檢驗巴比妥的單子，但根據台灣臨床病理暨檢驗醫學會理事長朱芳業就說，尿液可能有其他與巴比妥酸鹽結構相仿的藥物或物質，因此驗到有數值，不代表有巴比妥存在，這就代表賴清德就是製造恐慌的那個男人。

立委參選人、新北市議員林國春指出，如果這案子假設教保員是餵毒、餵藥，檢察官肯定用間接殺人方式，但經過調查後，哪有可能教保員的交保金額為2萬、3萬，園長5萬。

林國春說，身為民代要客觀、具體事項證據跟社會說明，目前孩童、家長、幼保員有壓力，也讓社會出現很大不安，誠心呼籲檢調要盡快公布，讓這些家長安心，讓孩童快樂上學，這是大家都希望檢調要有動作。



