「一日喪命散」潮包裝拼銷量　大膽男加油站兜售毒品咖啡包

▲沈嫌（白衣）持大量「一日喪命散」毒咖啡於加油站隨機販售，警方伺機上前逮埔。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



記者蔡佩旻／雲林報導

新興毒品「喵喵」具有中樞神經興奮作用，施用後會產生類似甲基安非他命與搖頭丸的效果，雲林一名沈姓男子將「喵喵」製成毒品咖啡包，並在加油站等人流較多之處伺機販賣，雲林地檢署獲報情資指揮偵辦，於昨（14）日揮警方執行搜索，查扣毒品咖啡包原料、「一日喪命散」包裝毒咖啡，並將沈姓犯嫌聲押獲准。

雲林地檢署說明，今年5月接獲情資，莿桐鄉及西螺鎮等處有販賣毒品咖啡包之不法行為，經指揮警方執行搜索，查獲第三級毒品4-甲基甲基卡西酮（俗稱「喵喵」）約500公克、果汁粉、封口機、分裝袋、電子磅秤、「一日喪命散」毒品咖啡包約50包（共約200公克）、愷他命1包等證物，並將沈姓男子逮捕到案。

▲警方於沈嫌座車搜出「一日喪命散」毒咖啡與現金。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

警方將證物立即送鑑驗後，全都檢出第三級毒品4-甲基甲基卡西酮（俗稱「喵喵」），警方調查，沈男涉嫌將「喵喵」混合其他物品製成毒品咖啡包，並在加油站等人流較多之處伺機販賣，依法逮捕後並約談購毒者，檢察官訊問後，認被告涉犯毒品危害防制條例第4條第3項之製造第三級毒品、販賣第三級毒品等罪之嫌疑重大，有羈押之原因及必要，向法院聲請羈押獲准。

雲林地檢署檢察長戴文亮指出，此案「一日喪命散」之外包裝易使不知情者誤以為係一般咖啡包，增加青少年誤食毒品或作弄他人之可能性。雲林地檢署將廣蒐各項毒品情資，持續針對製造、運輸、販賣等重大毒品犯罪加強查緝，也籲請民眾如有發現相關情資請儘速通報檢警。

▲嫌犯將毒咖啡以知名電影內容「一日喪命散」為名包裝，並於人多處隨機販售，恐吸引不知情者誤以為係一般咖啡包，增加青少年誤食毒品或作弄他人之可能性。（圖／記者蔡佩旻翻攝）