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木棍斷2截…他喝到爛醉「活活砸死75歲老母」！朝頭猛毆下場曝光

▲▼雲林逆子打死75歲老母親。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林逆子持木棍打死75歲老母親。（圖／記者蔡佩旻翻攝，下同）

記者蔡佩旻、戴若涵／雲林報導

雲林縣林內鄉2022年間發生一起人倫悲劇！一名洪姓男子喝個爛醉，竟持木棍毆打75歲的的洪賴姓母親，導致母親受有顱骨骨折等傷勢，經緊急送醫搶救後，仍不幸宣告不治。雲林地方法院日前依照殺害直系血親尊親屬罪，將他判刑19年6月，全案仍可上訴。

雲林地院指出，洪男與哥哥、母親一同居住在雲林縣林內鄉中正東路一處民宅內，他2022年10月18、19日因過量飲酒，產生酒精中毒現象，於19日凌晨5時20分聽媽媽說話後，竟持木棍朝母親頭部猛毆至少4下，由於力道強烈，木棍更當場斷成兩截。過程中洪母嚇得伸手阻擋，但仍因傷勢過重昏迷倒地，洪男見狀，竟又拿著斷掉的木棍，轉而上樓進到哥哥房間，持棍猛力毆打哥哥。

警方趕到現場後，隨即通報119，將受傷的洪母、洪兄送醫救治，但洪母仍因頭部外傷性顱骨骨折，顱內出血包括硬腦膜下腔出血、腦實質出血，導致中樞神經衰竭死亡。員警對洪男進行酒測發現，他吐氣酒精濃度竟達每公升1.13毫克，嚴重超標。

▲雲林林內鄉驚傳逆子酒後打死母親兇殺案，承辦檢察官與法醫今前往相驗，將釐清賴婦確切死因。（圖／記者蔡佩旻翻攝）。

法院勘驗相關事證後，認為洪男酒測值已達酒精中毒的超高危險值，一般人會有中樞神經被抑制、意識混亂、說話模糊、容易嗆咳、肢體無法協調、呼吸困難、心跳變慢、眼球震顫、視覺改變、喪失理解力、酒精性失憶、尿失禁、甚至木僵等症狀。

法院指出，洪男有酒精中毒的諸多症狀，當天也沒有與母親發生重大衝突，卻失去自制力攻擊母親，應該是受酒精影響，審酌他沒有將母親攻擊成傷的紀錄，也沒有傷害前科，且他長期飲酒已經數年，幾乎沒有對母親施暴的紀錄，認為他應該並非故意下手殺害母親。

法院認為，洪男逆倫弒母，嚴重破壞法秩序之和平性，犯後未能坦承犯行，勇敢面對自己的錯誤，無確實悔過的心，原本應該沒有從輕量刑的理由，但考量他不是預謀殺害母親，且是偶發性的受酒精影響，符合減刑要件， 最後將他判刑19年6月，全案仍可上訴。

▲▼雲林逆子喝醉酒失控打死75歲老母親。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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雲林人倫悲劇弒母木棍

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