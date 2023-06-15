台南「蜘蛛大盜」偷16萬鑽石金飾　警3天逮人...起出愛馬仕項鍊

記者林悅／台南報導

台南市麻豆區新社區，出現竊賊化身「蜘蛛人」攀爬在住家外牆，大膽侵入住宅行竊，引起社區住戶恐慌，市警麻豆分局據報迅速掌握30歲毛姓竊嫌涉案，14日持拘票及搜索票將他緝捕到案，查扣安非他命毒品及1條愛馬仕項鍊，但其他財物已花用一空。

▲台南市警麻豆分局循線查獲蜘蛛大盜毛姓男子，起獲毒品及部分贓物，但現金等已花用一空。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市麻豆區新社區，出現竊賊化身「蜘蛛人」攀爬在住家外牆，大膽侵入住宅行竊，引起社區住戶恐慌。（圖／翻攝自麻豆人大集合）

警方指出，竊賊行徑相當大膽，於光天化日下，從民宅後方防火巷進入後，徒手攀爬至住家二樓的浴室窗戶，接著打開窗戶後進入行竊，共有2家住戶遭竊，清點2家共被遭竊鑽戒、鑽石耳環、金飾手鍊、愛馬仕項鍊及現金等財物，共計損失約新台幣16萬餘元。

麻豆分局偵查隊及麻豆派出所立即成立專案小組追查，經擴大調閱多筆路口監視器及交互比對作案車輛，於48小時內立即鎖定毛姓竊嫌涉有重嫌，並循線掌握其住處，經報請台南地檢署檢察官，聲請拘票及搜索票核發後，專案小組於14日查緝毛嫌到案，並於毛嫌藏匿處查扣毒品安非他命及愛馬仕項鍊1條。

毛嫌表示，竊取來的財物已花用殆盡，目前警方正擴大偵辦追查贓物去向，全案依竊盜、毒品等罪嫌，先行移請台南地檢署偵辦，同時以毛嫌反覆實施竊盜行為造成民眾居家、財產安全危害甚鉅之相關事證，建請台南地檢署聲請預防性覊押毛嫌。

麻豆分局分局長林獻力表示，住宅竊盜向來是警方查緝重點，保護民眾居家、財產安全，是警方首要任務；提醒民眾，住家應加強防盜觀念，外出時，應隨時隨地關閉住家所有門、窗，避免宵小趁機入侵，同時呼籲市民如果發現可疑人、事、物，請立即撥打110報案專線，讓警民打擊不法犯罪，共同維護社會治安。