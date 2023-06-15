不爽看診等太久！金門火暴男怒踹大門　譙女醫生三字經還撕海報

記者林名揚、劉人豪／金門報導

金門一名陳姓男子，昨（14）前往金門醫院看門診時不滿等太久，竟怒踢大門還撕掉海報，更衝進診間以三字經辱罵女醫生後逃逸，警方獲報後立即趕到現場了解案發經過，並將傳訊陳男到案說明。院方表示醫療暴力零容忍，將配合警方調查並強力譴責暴力。

▲ 金門醫院傳醫療暴力。（圖／記者林名揚翻攝）

▲陳男因看門診等太久，突然抓狂怒踢門診室大門。（圖／記者林名揚翻攝）

昨天晚上10點多，59歲陳男因在金門醫院看門診等太久，突然抓狂怒踢門診室大門並撕掉門上海報，強行衝入門診室怒罵女醫生三字經，讓一旁的護理師嚇到臉色蒼白報警處理，警方到場了解後將調閲監視並傳訊陳男說明。

▲陳男撕掉門上海報，強行衝入門診室怒罵女醫生三字經。（圖／記者林名揚翻攝）

醫療人員指出，陳男因加掛，已告知需等至最後才可看診，但陳男不願等待，數度欲闖入診間找醫護理論，失敗後在診間外謾罵並且踹門，甚至還撕毀門上海報。

▲警方到場了解後將調閲監視並傳訊陳男說明。（圖／記者林名揚翻攝）

金門醫院表示，此案已提報當地警察機關，亦期望司法單位勿枉勿縱，保障第一線醫護人員之人身安全。亦沉重呼籲社會各界，一起支持對醫療暴力零容忍之立場，共同為就醫安全把關，讓醫事人員從事醫療業務時，不會有所恐懼或遭受影響，保障全民安定有序之健康醫療權利，一起支持對醫療暴力零容忍，不排除將男子提出告訴。