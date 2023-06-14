遭爆「畢業生染髮不能上台領獎」　雲林東仁國中三點聲明

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣虎尾東仁國中遭網紅《Men's Game 玩物誌 》於網路爆料，指出該校「校長在朝會上提出學生染髮可能被視為藥物濫用，並聲明畢業生如有染髮，不能上台領獎」，東仁國中今（14）日受訪表示，學校對學生一直都沒有染髮及燙髮規範，網路上所傳述之說法係因學生參與朝會時對「藥物濫用宣導」之誤解。

▲東仁國中遭爆染髮生不能上台領獎，校方今日發出聲明「並無染髮者無法上台領獎之情事」。（圖／記者蔡佩旻攝）

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《Men's Game 玩物誌 》貼文， 「雲林縣東仁國中的6月7日全校朝會上，校長提出學生染髮可能被視為藥物濫用，並聲明畢業生如有染髮，不能上台領獎，此言論在學生群體中引起了困惑和質疑，同學們無法理解學校將領獎與染髮行為掛鉤的邏輯。他們認為，此做法完全將頭髮顏色標籤化，並在學生與學校之間建立起心理隔閡。」

▲學務主任謝政利表示，染髮學生在校方進一步說明勸說不染髮的關懷用意後都能獲得學生認同，師生併進一步共同討論宣導相關事項與因應方式，校方對此亦感到欣慰。（圖／記者蔡佩旻攝）

東仁國中學務主任謝政利今日接受《ETtoday新聞雲》訪問，主任解釋，6月7日朝會上校方針對「社會治安藥物氾濫」相關，對全校學生進行「藥物濫用」、「毒品防制」宣導，而當天校方發布多樣事項，疑似因此讓學生誤會校長說法。

主任謝政利說，學校一直都沒有髮禁規範，也沒有服裝儀容檢查，校內染髮較明顯學生有四名，校方在期末考至畢業預演這段期間，確實有向孩子提及在校園中與同儕一起，髮色突兀較易招來異樣眼光，且頭髮染劑對15歲以下青少年恐有傷健康；同學們在與師長對話後，都認同校方說法，亦主動向師長提出用暫時性噴劑等方案，校方認為宣導效果及用意已達成，已讓孩子們確實體認並設法解決，當下均給予鼓勵及肯定。

針對不能上台領獎一說，主任謝政利表示，頒獎典禮中會有為校爭光獎、礎石獎等四個獎項，獲頒人數都會在逾20人，因典禮會場受限，將由班級推派代表上台受獎，獲唱名的學生會在原位置起立接受鼓勵，其餘獎項均是設定本人上台領獎，可能是關於推派人選的部分遭到學生誤解，才有此說法。

校方發出正式回應如下：

1、本校的學生輔導管教辦法，並無髮禁，本校以便服為主，故也無服裝儀容檢查，對服儀皆依照教育部規定辦理。

2、媒體報導說校長宣導染髮是「藥物濫用」，事實是朝會宣導「身體自主權」的內涵是需對自己身體負管理和保護的義務，說明頭髮染劑對15歲以下恐有傷健康，如同藥物會對身體造成傷害，並非說染髮是藥物濫用，此部分應是傳達訊息有誤。

3、畢業典禮因學校舞台空間較小，若各班領獎人數多，因舞台空間有限及時間的掌控，所有領獎學生是原地站立，由各班推選一位代表上台受獎，並無染髮者無法上台領獎之情事。

▲東仁國中位於市中心，校地雖狹隘但保留出一大片綠地與樹蔭，讓孩子們在學習之餘有休憩放鬆之處。（圖／記者蔡佩旻攝）