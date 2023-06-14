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社會 社會焦點 保障人權

1.8億毒隱身合法鐵工廠！雲林偏鄉「喵喵」大本營被抄　3嫌起訴

▲製毒集團藏匿雲林偏鄉設廠。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林麥寮有製毒工廠藏身在合法鐵工廠內，製造市價1.8億的毒品。（圖／記者蔡佩旻翻攝，下同）

記者蔡佩旻、蔡怡萍／雲林報導

雲林縣麥寮鄉一處廠區，日前查獲以2間合法鐵工廠掩護1間製毒工廠，雲林地檢署聯手高雄、雲林、彰化查緝隊，破獲新興毒品「喵喵」、四級毒品、製毒原料、各式製毒化學品、製毒機具等證物，這些原料約可製成60萬包，市價高達1.8億元，當場逮獲3名男女犯嫌，罪嫌重大，檢察官偵結後將3人提起公訴。

雲林地檢署檢察官段可芳指揮海巡署偵防分署高雄、雲林、彰化查緝隊，以及高雄市新興分局、雲林縣臺西、虎尾及斗六分局等司法警察，於今年4月22日持雲林地院搜索票執行搜索，在麥寮鄉一處製毒集團承租的合法鐵工廠，查緝到製造第三級毒品之據點。

▲製毒集團藏匿雲林偏鄉設廠。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

檢警當場逮捕35歲蔡姓男嫌、36歲陳姓男嫌，及32歲許姓女嫌等3人，並當場扣得毒品「喵喵」成品18.74公斤(可混6萬包毒品咖啡包)、半成品四級毒品原料43公斤、俗稱「對甲」製毒原料120公斤、製毒機具、製毒手冊等證物，經訊問後，認為3人涉嫌毒品危害防制條例罪嫌，向法院聲請羈押獲准，並於6月9日偵查終結提起公訴。

搜查後發現，蔡男在工廠內依製毒手冊所載，指示許女、陳男共同組裝大型反應釜及其他製毒器具，將各種製毒原料混合，製造第三級毒品。而這些原料若均製造完成，粗估可製成約60萬包，市價上看1.8億元，幸好即時緝獲而未流出市面。

雲林地檢署檢察長戴文亮呼籲，「喵喵」屬於合成卡西酮類物質，具有中樞神經興奮作用，施用後會產生類似甲基安非他命與搖頭丸的效果，施用者身上會散發貓尿味，因此俗稱喵喵，讓人產生興奮、心搏過速及周邊血管收縮等影響，另外可能造成呼吸困難、血壓上升、心悸、幻覺、妄想，嚴重者甚至導致死亡。

▲製毒集團藏匿雲林偏鄉設廠。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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