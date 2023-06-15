車手吞500萬遭虐殺丟山區！運屍車還送洗滅證　車廠員工：超衰的

▲警方懷疑屏東一處洗車廠有人涉案，南下帶回3人調查，訊後排除請回。（圖／民眾提供）

記者莊智勝／高雄報導

詐騙集團爆發黑吃黑虐殺命案！警方調查，林姓男子是詐團內的「車手頭」，負責收取現金，不料卻涉嫌私吞500萬贓款，並逃到桃園一處旅館躲藏，8日遭詐團成員循線押回高雄虐打致死，隨後遭棄屍山區。警方調查，詐團成員在運屍、棄屍後，還將車送到洗車廠清洗滅證，洗到運屍車的員工事後得知直呼「超衰的！」

警方調查，該詐團以許姓男子為首，而死者林男則是擔任「車手頭」，專門負責向被害民眾收取現金。不料林卻利用職務之便，私吞500萬元贓款，並將錢分發給親友，隨後為躲避組織追殺，逃往桃園大園一處旅館躲藏。

詐團成員8日循線從高雄北上，在旅館找到林男及其2名友人，當即將他們強擄上車，其中一名友人趁隙逃逸，並報警處理；而另一人則因不知情而被詐團成員釋放，最後僅林男一人被押回高雄鳥松一處鐵皮屋內痛打凌虐。

詐團成員一邊施虐、一邊追討500萬元款項，最終發現錢早已被林男分發、無法拿回後，氣得下重手凌虐，直到要轉移地點時，才赫然發現林男早已斷氣，於是便將他載往山區隨意棄屍。

▲屏東洗車場老闆受訪直呼無奈。（圖／民眾提供）

警方獲報後展開追查，由於有10多人涉案，警方一度懷疑屏東一處洗車場內有共犯，因此南下帶回3人釐清，但事後都排除涉案可能性，將3人請回。屏東該洗車廠老闆今也出面受訪，表示相當無奈，當天突然就來了一群便衣，說這裡有人涉及刑案要求配合，「這狀況還是第一次遇到！」

警方調查還發現，詐團成員完成棄屍後，為了滅證，將運屍車送往高雄市新興區一家洗車廠洗車，當天洗到運屍車的員工受訪時也表示，當天就跟平常一樣接車、洗車，沒發現什麼異狀，是洗完隔天警察上門才知道洗到運屍車。

該名員工透露，洗車的時候不論外觀、內裝、還是後車廂都沒有異狀，車裡沒有屍臭異味，也沒有看到明顯血跡，客人清洗前只有交代，請他幫忙把後車廂的雜物丟掉而已，「覺得滿衰的，很莫名其妙！」