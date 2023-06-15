「車別開進十分老街」女導遊勸阻...慘被飛踢重摔　兇狠畫面曝

記者郭世賢、劉人豪／新北報導

一名女導遊看到有車輛要開進十分老街上前提醒後，結果慘被車上乘客罵「死老太婆」、「要把妳踹死」，而駕駛也下車快跑飛踢女導遊，影片在網路上曝光後，引起網民激憤，警方獲報後今（15）日已傳駕駛到案說明，偵訊後依傷害、恐嚇等罪函送基隆地檢署偵辦。

有名周姓網友在臉書發文並分享影片指出，一名女導遊因為勸阻開馬自達的駕駛，告知不應該開進十分街中，當駕駛倒車時，女導遊拿哨子告知車後的遊客，導致駕駛不知道為何不爽，居然當場飛踢女導遊，導致女導遊忍痛帶團員回台北才去驗傷，並且批評「當著國際觀光客面前做出非常不當的舉動，是台灣的傷害罪都判的太輕嗎？」

▲女導遊熱心規勸車輛別開進十分街，結果被駕駛飛踢。（圖／記者郭世賢翻攝）

從影片可看到，一名黑衣男子下車後，往路旁衝了十多尺，出腳飛踢站在店家前面的女導遊，女導遊因此往後噴飛重摔倒地，而男子踢完後立刻跑離現場，其他遊客見狀當場傻眼。

警方指出，該起事件發生於14日下午4時15分左右，61歲潘姓女導遊報案稱，於新北市平溪區十分街，因為勸阻一輛馬自達不要開進老街，竟被車上乘客出口恐嚇及辱罵「破麻」、「死老太婆」、「幹你娘機掰」、「要把妳踹死」等，令潘女心身畏懼，又遭該車駕駛飛踢踹到左腳造成紅腫及挫傷，潘女因工作需要返回住家後至派出所報案。

警方表示，該名23歲鐘姓男駕駛，目前已經到案說明，後續將依傷害、恐嚇等罪函送基隆地檢署偵辦。

▲駕駛想開進十分老街，女導遊出言勸阻。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲十分老街有許多遊客前往施放天燈。（圖／記者郭世賢翻攝）