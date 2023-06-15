女騎士「違規左轉」撞高雄輕軌肇逃！事故瞬間曝光　警方找到人了

記者吳世龍、戴若涵／高雄報導

高雄市輕軌凱旋武昌站至五權國小下行站間15日上午8時20分發生擦撞事故。一輛機車行駛於平行凱旋路的小路上，卻於三多路口未遵守交通號誌違規左轉，擦撞上行駛中的輕軌右側，所幸整起事故並無造成人員傷亡，目前已全線恢復正常運轉，稍早撞擊畫面曝光！

▲高雄女騎士違規左轉撞輕軌，事故發生瞬間曝光。（圖／記者吳世龍翻攝，下同）

透過附近監視器畫面可看到，當時高雄正下著雨，身穿紅黑色雨衣、騎乘藍色機車的女騎士，違規左轉撞上輕軌後倒地滑行。

高雄輕軌15日上午8時20分行駛於C35凱旋武昌站至C34五權國小下行站間，在凱旋三多路口遭機車擦撞，司機員見狀緊急停車，並安撫車上旅客、回報行車控制中心，所幸車內15名乘客並無受傷，清車後被引導至鄰近車站候車，或改搭其他交通工具。

警方獲報到場處理，初判機車騎士事發時行駛於平行凱旋路的小路上，於三多路口未遵守號誌違規左轉，因此擦撞行駛中的輕軌列車右側，造成列車局部損傷。

員警於上午8時33分鑑識完畢，目前已全線恢復正常運轉，但因該肇事騎士沒等警方到場就自行離開，警方循線找到該名肇事的63歲沈姓女騎士，至於全案詳細事故發生原因及經過，仍有待進一步調查釐清。