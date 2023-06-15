台灣民意基金會：民眾黨22.2％超越國民黨20.4％　藍綠流失300萬支持

▲台灣民意基金會（TPOF）公布「台灣人最新的政黨支持傾向」民調。（圖／台灣民意基金會提供，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

台灣民意基金會（TPOF）15日公布「台灣人最新的政黨支持傾向」民調，結果顯示，民進黨24.6％、民眾黨22.2％、國民黨20.4％，台灣民意基金會董事長游盈隆指出，藍綠兩黨支持度下挫，民眾黨第五度超越國民黨，顯示台灣政黨政治成為「三黨鼎足」的局面，且民進黨過去3年半流失超過300萬選民，國民黨也流失近300萬，是嚴重警訊。

根據民調結果，當台灣民眾被問及政黨支持傾向，24.6％選擇民主進步黨，22.2％台灣民眾黨，20.4％中國國民黨，7.2％時代力量，6.3％台灣基進，1.2％其他政黨合計，17.5％沒特別支持哪一個政黨，0.7％不知道、拒答。

游盈隆表示，台灣政黨體系出現明顯重組的跡象，傳統由民進黨與國民黨為主的實質兩黨政治，因台灣民眾黨崛起而形成三黨鼎足的局面，這不啻為2024總統與立委選情投下一顆超級震撼彈，民進黨仍維持第一大黨的地位，但只領先民眾黨2.4個百分點，國民黨落居第三大黨，落後第二的民眾黨1.8個百分點，這是台灣政黨政治史上第一次，3個政黨的選民支持度都在兩成以上，而且彼此差距最大不超過4.2個百分點。

游盈隆進一步分析，近期諸多重大政治社會事件的發生，如im.B詐騙集團案牽連甚廣、政黨性騷擾案層出不窮、政黨提名風波持續延燒、新北幼兒餵藥案、以及2024總統與立委選舉已經開打等，可能正淘空兩大黨社會基礎，但，這究竟是一時的現象，或已經定型？仍待觀察。

與上個月的民調結果相比，本次民調顯示，藍綠兩大黨雙雙重挫至少6個百分點，小黨中最大的民眾黨扶搖直上6.6個百分點，時代力量和台灣基進兩綠色小黨則雙雙突破5％門檻。游盈隆形容，民進黨回到去年12月九合一地方選舉歷史性挫敗後的支持水平，黨主席賴清德過去半年辛苦努力付諸流水，一夕歸零，與2020年民調相比足足失去16個百分點的支持意味著民進黨在過去3年半流失超過300萬選民支持，是一個嚴重的警訊。

對於國民黨，游盈隆表示，國民黨這次只獲兩成支持，內亂是最重要因素，總統提名爭議愈演愈烈，鴻海集團創辦人郭台銘陰影揮之不去，黨內分崩離析，空擁有4都10縣市地方執政版圖，竟無濟於事，再加上黨提名總統候選人侯友宜初登板即遭遇亂流，整體表現不佳，社會譁然，黨內甚至出現換侯聲浪，也是國民黨整體支持度下滑的重要因素之一；如果與上一次大選年2019年中相比，當時在時任國民黨總統候選人韓國瑜領軍下，國民黨社會支持度高達35%，如今只剩下20%，同樣也流失近300萬選民支持，選戰動能流失近半，危機深重。

對於民眾黨，游盈隆指出，台灣民眾黨這次獲22.2%民意支持，創下2019政黨成立以來最高紀錄，第五度超越國民黨，成為第二大黨，意義非凡，對2024總統與立委選情有相當助益，但民眾黨支持者經常來去如風，政黨支持度起伏很大，有如中國錢塘江潮，何時能夠穩定站上兩成，是很大的未知數。他說，但對於一個成立僅4年的政黨，社會支持度竟然能超越百年老黨的國民黨，並逼近創黨37年的本土最大政黨民進黨，的確令人刮目相看，同時，這也透露出台灣選民對「有意義的第三選擇」提攜與渴望之情。

本次調查由山水民意研究公司進行，主要負責抽樣設計、電話訪談與統計分析，訪問期間是2023年6月12日至13日兩天，對象是以全國為範圍的20歲以上成年人，抽樣方法是以全國住宅電話用戶為抽樣架構，以系統抽樣加尾數兩碼隨機方式抽樣;有效樣本1080人，抽樣誤差在95%信心水準下約正負2.98個百分點，並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。經費來源是財團法人台灣民意教育基金會，簡稱台灣民意基金會。