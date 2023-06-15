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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

侯友宜、朱立倫為「誰來整合」衝突？　國民黨斥：根本電影情節

▲國民黨主席朱立倫主持中常會，徵召侯友宜參選總統。（圖／記者林敬旻攝）

▲國民黨主席朱立倫日前主持中常會，徵召侯友宜參選總統。（圖／記者林敬旻攝）

記者鄭佩玟／台北報導

傳出國民黨總統參選人侯友宜與黨主席朱立倫雙方幕僚日前曾在內部會議一度起口角爭執，彼此互相怪罪要對方負起整合責任，國民黨今（15）日駁斥，黨中央各個與會幹部從來未曾聽聞有此情事，據了解侯友宜競選工作室也未曾聽聞此類情況。相關報導內容全憑想像、根本電影情節。國民黨表示，和參選人辦公室雙方合作互動良好漸入佳境，根本不可能有所謂口角爭執情事，而整合問題雙方有默契要共同努力，也不可能有互推責任的情事發生，黨中央及各地黨部會持續扮演侯友宜總統競選團隊的最強後盾。

國民黨指出，值此總統大選起跑的時刻，黨中央各部門與各地黨部、智庫都陸續和侯友宜競選工作團隊展開密切對接、聯合作戰會議，正處於互動良好、漸入佳境的時刻，雙方有共識共同面對與解決諸多挑戰，在此時爆出有所謂「口角爭執」一事，黨中央與侯辦第一時間彼此確認從未發生、聽聞此種情事，更在此要嚴正駁斥此類見縫插針的說法並予以澄清。

國民黨強調，在整合問題上，雙方早有默契要分工合作、共同努力，也不可能有互推責任的情事發生，相關報導內容恐遭有心人士「造謠者」放話、憑空想像捏造，其意圖在破壞國民黨黨內團結，呼籲黨內外的朋友們切勿輕信此類謠言、假訊息，也要強烈譴責放話造謠、破壞團結的「造謠者」，如此惡意的圖謀絕不會得逞。

國民黨表示，2024大選是一場艱困的選仗，藍軍不團結不合作，絕對沒有勝選的可能。朱立倫主席也在多次訪談中，呼籲所有的支持者，不要製造讓人見縫插針的話題，也不要傳播無謂的謠言。朱立倫說他和侯友宜市長有共同的目標，也有信心達成再次政黨輪替的目標，創造台灣的安定與繁榮。

國民黨強調這些流言蜚語不會動搖國民黨各方力量始終團結一致的決心，黨中央及各地黨部會持續扮演侯友宜總統競選團隊的最強後盾。此外也會繼續加快整合腳步、提出有感政策，共同朝邁向政黨輪替、下架不適任的政府，讓國家和平繁榮，人民安定的目標大步向前。

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