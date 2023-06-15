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藍內參民調「侯友宜仍是第二」　柯志恩：絕無跌破15％防磚線

▲國民黨智庫執行長柯志恩。（圖／記者鄭佩玟攝）

▲國民黨智庫執行長柯志恩。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／台北報導

新北市長侯友宜5月17日獲徵召參選總統至今已接近1個月，但多份民調顯示其支持度跌至老三，引爆基層焦慮聲浪，擔心「最強母雞」是否就此在選戰一蹶不振？對此，國民黨智庫執行長柯志恩今（15）日接受《POP撞新聞》主持人黃暐瀚專訪時透露，智庫內部內參民調還是第二，侯友宜還是有「撐點」，目前沒有輸給民眾黨總統參選人柯文哲；外傳智庫民調顯示侯已經老三且跌到15％防磚線，柯志恩痛斥「胡說八道」。

2024總統大選時間逐漸逼近，《菱傳媒》14日最新民調出爐，新北市長侯友宜21.87%成第三，同時《關鍵調查》公司釋出一份民調，侯友宜17.9%，兩份民調皆墊底。柯志恩強調，民調只是一個參考值，更指出內參民調還是第二，侯友宜還是有「撐點」，目前沒有輸給柯文哲，她也坦言，民調老三被政論節目每天拿出來當作主題，成為藍營最大的焦慮。

被問到接下來全部民調若都老三，藍營支持者信心會崩盤？柯志恩舉自己為例，以前選高雄市長民調都沒超過20％，事後開出來40％，「侯過去民調都是非常高，當時獲讚最強母雞，如今是遇到亂流」；柯志恩補充，5月17日侯友宜還是略勝郭台銘一截，黨內還是有挺郭聲音，但目前國民黨仍在亂流中，故6月底不會做民調，要等亂流比較平順再做民調。

柯志恩說，侯目前核心幕僚是前新北市長謝政達，而新北目前還處在救火階段，包括餵藥案，但現在已經有一股人力到智庫進行對接，把政策口語化，這些都需要親侯幕僚幫助。

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