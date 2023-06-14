侯友宜最新民調淪老三！他曝最大致命傷　「不好笑的簡配版韓國瑜」

▲侯友宜、賴清德、柯文哲。（圖／記者湯興漢攝、翻攝自賴清德、柯文哲臉書）



記者杜冠霖／台北報導

最新一份針對2024總統參選人媒體民調指出，民進黨賴清德支持度37.76％領先，民眾黨柯文哲31.29居次，國民黨侯友宜則21.87%墊底。對此，民進黨立委鄭運鵬14日表示，經過總統大選1個月的檢驗，侯友宜施政能力及國政熟悉度都被看破手腳，「外界說他簡配版韓國瑜、至少韓國瑜好笑，這是侯友宜致命傷，也是最需要突破的地方。」

《菱傳媒》委託皮爾森數據進行「2024總統大選」網路民意調查，做出上述結果，而侯友宜深陷新北幼兒園風波，是導致支持族群流失的原因之一；另外在「絕對不考慮投給他」的問題中，50.43%的人表示絕對不投給賴清德，49.89%的人表示絕對不投給侯友宜，39.85%的人表示絕對不投給柯文哲。

鄭運鵬表示，國民黨跟民眾黨高度重疊已經好幾年，目前民調2、3名互換，大致上來說，侯友宜施政能力及國政熟悉度被看破手腳，外界說他簡配版韓國瑜、至少韓國瑜好笑，這是侯友宜致命傷，也是最需要突破的地方。

鄭運鵬指出，新北市政本來就沒有特別亮點，但公共關係、形象做得很好，華而不實，經過總統大選一個月的檢驗，被發現不華也不實、遇到大事不敢承擔。

鄭運鵬表示，面對小朋友的事情，若第一時間行政調查做好，相信社會也可以接受新北市處分，一開始不調查、到議會不承認，好像小朋友都沒有問題，真的非常折磨這些家長，這是他能力破功的最後一根稻草，未來他提出政策也必定被質疑。