川普否認法院起訴罪嫌！批檢察官「干預大選」：邪惡濫權令人髮指

▲川普13日在紐澤西州貝德敏斯特高爾夫球俱樂部發表談話,否認檢方在起訴中針對他的指控。(圖/達志影像/美聯社)

記者羅翊宬/綜合報導

美國前總統川普涉嫌非法持有國安文件、妨礙司法等37項犯行,遭到聯邦法院起訴,美東時間13日他在邁阿密聯邦法院出庭應訊,全盤否認針對犯行的所有指控,他聲稱起訴書是「邪惡、濫用權力令人髮指」,表示目睹美國歷史上最黑暗的一天。法律專家分析,接下來川普可能會透過3種行徑推遲或駁回審判。

根據《法新社》、《彭博社》,川普美東時間13日全盤否認遭到起訴的37項罪嫌,其起訴罪嫌包括了他疑似不當處理政府機密文件,他在結束邁阿密聯邦法院的出庭審訊後,回到紐澤西州貝德敏斯特(Bedminster)的高爾夫球俱樂部,向台下的支持者喊話,駁斥審判的起訴內容,表示該起訴「濫權且令人髮指,非常可悲」。

TRUMP: "Today, we witnessed the most evil and heinous abuse of power in the history of our country— a very sad thing to watch." pic.twitter.com/6KgcAAG3Da