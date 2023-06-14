恐怖雷擊3死！9.5億伏特擊中身體　28歲女心跳停止手錶瞬間融化





▲雷擊造成3人死亡，女子是唯一生還者。（圖／翻攝自Threshold Giving）

記者李振慧／綜合報導

美國28歲女子安柏(Amber Escudero-Kontostathis)在華盛頓特區慶祝生日，前往白宮附近公園躲雨時，突然一道閃電打了下來，9.5 億伏特電流沿著樹幹傳送，穿過地面，導致當時站在大樹附近的她與其他3人全遭到嚴重雷擊，事件造成3人死亡，她是唯一倖存下來的人。

事件去年8月4日發生在華盛頓特區的拉法葉廣場公園(Lafayette Square park)，在慈善組織Threshold Giving工作的28歲女子安柏，當時與其他3人一起跑到樹下躲雨，結果卻被雷擊中，造成她身體嚴重燒燙傷、手腕上的手錶瞬間融化、心臟停止跳動2次、神經系統毀壞。

White House lightning strike survivor details painful recovery after 950M volts stopped her heart https://t.co/FNoLxXzU9c pic.twitter.com/0wkOSUwJgP — New York Post (@nypost) June 13, 2023

致命雷擊造成29歲銀行家蘭伯森(Brooks Lambertson)，來自威斯康辛州正在慶祝結婚紀念日的夫妻，75歲女子唐娜(Donna Mueller)與76歲丈夫詹姆士(James Mueller)死亡。

身為事件唯一倖存者的安柏近來受訪表示，嚴重雷擊在她身上造成難以痊癒的傷勢，後來甚至不得不使用助行器，每天被迫洗長達3小時的澡來舒緩傷口，但傷勢仍讓她痛得長達好幾周都發出尖叫。

安柏表示，「無論那天我經歷了什麼，無論我受到了多大的痛苦，我還是會努力堅持自己是幸運倖存者的身分，即使實際上我才是那個留下來得面對這一切的人，我能夠活下來不是因為奇蹟，而是要感謝那些好心的陌生人，在暴風雨中不顧危險來救我」，如今她已走出絕望的情況，致力於完成研究所學業。