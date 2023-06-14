親揭「C名嘴」噁行！陳乃瑜爆「差點被性侵」　她崩潰：我不夠勇敢

▲民進黨新店議員陳乃瑜。（圖／翻攝陳乃瑜 美人瑜媽媽臉書）



記者崔至雲／新北報導

台灣性騷、「ME TOO」事件持續延燒，日前多位女性揭露被「C名嘴」性騷擾事件，今（14）日早新北市議員陳乃瑜也在臉書上提到，C名嘴被爆出性騷事件，她接到好多好朋友電話關心，怕她看到新聞會難過，因為大家都看到了，看得很清楚，大家都沒有忘記…。她說，「『我不夠勇敢』大多時候，我都在責怪自己，因為我明明知道這件事有多恐怖，對我造成多大傷害」。

陳乃瑜臉書全文如下：

「他當然可以說他忘記了」我看著手機跳出的即時新聞，我沒說出口的是：「#我從來沒有忘記…」

C名嘴被爆出性騷事件，當天我接到好多好朋友電話關心，怕我看到新聞會難過，因為大家都看到了，看得很清楚，大家都沒有忘記…

思緒又被拉回那些恐怖的情景，不停在我腦海中一次一次重播翻攪，十多年前，類似的情節，也發生在我身上，而且長達多年，肢體的撫摸碰觸，親吻，甚至硬要擠上我回家的計程車，我差點被性侵…

「我不夠勇敢」大多時候，我都在責怪自己，因為我明明知道這件事有多恐怖，對我造成多大傷害。

那時的我，只是個小菜鳥記者，他總是在我們面前展現他政媒關係良好，我只敢躲著他，避免不了的聚餐場合，我會刻意選擇他對面的座位，離他越遠越好，甚至看到有其他受害者被伸魔爪時，我再次選擇沉默，我內心甚至有個聲音：「還好不是我。」

我假裝這些都不曾發生。

但十多年來，這些過去卻成為我心中的痛，無法直視的傷口！

他也一樣，假裝這些都不曾發生，持續用一樣的手法、一樣的套路，肆意妄為。甚至在節目上、在直播上，批評別人性騷擾…

原本就甩不開的記憶，再次變成惡夢包圍著我！我崩潰大哭，再擦乾眼淚，再哭，再擦乾眼淚。

我要勇敢！我要堅強！

「要說出來嗎？」我問我自己，我怕自己再次揭開傷口情緒崩潰，我怕家人小孩受到影響，我怕被貼標籤質疑檢討…

對，我還是怕。

但我想為那些還躲在角落默默舔舐傷口的受害者發聲，沒有人應該要承受這樣的傷害和恐懼，我也會持續為下一代堅持我的理想和價值， #尊重女性 #性別平等，努力前行！