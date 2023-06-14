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社會 社會焦點 保障人權

朱學恒告發自己2打算「不起訴機率高」　律師曝原因

記者黃翊婷／綜合報導

名嘴朱學恒被國民黨台北市議員鍾沛君指控強吻性騷擾，他12日主動到台北地檢署告發自己，掀起各界議論。天策法律事務所律師陳禾原分析朱學恒可能打著2種算盤，若真的涉及強吻，可能觸犯性騷擾防治法趁人不及觸摸罪、刑法強制猥褻罪，但獲得不起訴的機率高，前者是因為告訴權期間問題，後者則可能因為犯罪嫌疑不足而躲過。

▲▼朱學恒。（圖／翻攝自朱學恒YouTube）

▲朱學恒被控性騷擾議員鍾沛君。（圖／翻攝自朱學恒YouTube）

朱學恒2022年間在餐會上強吻鍾沛君，事後主動告發自己，期盼能平息社會紛爭。但鍾沛君痛批，朱學恒此舉證明毫無悔改之心，是一場浪費資源的司法大戲，並加碼爆料「還有其他受害者，而且情節輕重不一」。

律師陳禾原13日在臉書發文中提到，朱學恒告發自己可能有2種打算，若真的有強吻，恐怕涉及性騷擾防治法趁人不及觸摸罪、刑法強制猥褻罪，只是前者因為6個月告訴權期間問題，檢方只能予以不起訴，後者則要符合法規要件，若是猝不及防的強吻不一定能成立，加上要是沒有監視器畫面佐證，也可能因為罪嫌不足而獲得不起訴，「不論是哪種走向，都是不起訴處分機率高」，朱分明是打著司法大旗為自己辯白、引導輿情，挽救社會性死亡的局面以及網紅事業，「好一個以退為進，確實是高招」。

▲▼。（圖／翻攝朱學恒臉書）

▲朱學恒告發自己。（圖／翻攝朱學恒臉書）

律師呂秋遠認為，只要是對法律略有理解的人，都會知道這只是一場精心設計的戲劇，刑事訴訟法雖然規定「不問何人知有犯罪嫌疑者，得為告發」，但是一般告發都是第三人，告發者通常不會是被告，而且性騷擾是告訴乃論，鍾沛君尚未提告，地檢署要先分案並詢問鍾沛君是否要提告，若不告就不關朱學恒的事，若告也早已超過半年告訴期。

律師陳孟秀也表示，看到朱學恒告發自己，「我忍不住翻了白眼，真的很愛演」，雖然當事人可以告發自己，但跟制度本質、設計矛盾，還不如自首，不過，是否符合自首要件要交給法院判斷，通常犯罪嫌疑人或被告到案說明就好了，「朱學恒就是在自導自演一場『道歉大戲』，其實真是浪費社會資源，沒有必要。」

朱學恒「告發」自己，打得是什麼算盤？ 強吻如是事實，可能涉及： 1....

陳禾原律師．In Your Best Interest. 發佈於 2023年6月13日 星期二

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