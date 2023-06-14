林飛帆退選命運跟「他」超相似　媒體人：太陽花學運領袖的宿命？

▲林飛帆宣布退選記者會。（圖／記者林敬旻攝）



記者詹宜庭／台北報導

民進黨前副秘書長林飛帆13日宣布退出台北市第三選區（中山區、北松山）立委選舉。資深媒體人黃揚明表示，林飛帆、陳為廷兩位太陽花學運領袖進入政治圈參選立委後，都因捲入性騷擾案件而在1個月內退選，不禁讓他懷疑，這超乎巧合的相似事件或許是太陽花學運領袖的宿命？

林飛帆昨日下午召開記者會表示，這段時間經過審慎思考、與黨中央反覆討論，決定退出2024立委選舉；另關於民進黨性平事件處理過程的爭論，導致的社會紛擾，他要再次表達歉意，雖然中央黨部所做的調查報告，已經釐清他並沒有吃案與包庇，但做為督導部門的長官，應該有更高標準負起政治責任，因此宣布退選。

對此，黃揚明透過臉書發文指出，陳為廷、林飛帆兩位太陽花學運領袖，在當時被尊稱為「帆神」、「廷神」，但兩人進入政治圈參選立委後，都因捲入性騷擾案件在1個月內退選，「命運超乎巧合的相似」。

他進一步說，2014年12月9日陳為廷以無黨籍身份宣布參選苗栗縣第二選區立委補選，並獲得民進黨內力量支持，沒想到參選半個月後接連被爆曾在高中、大學時期涉嫌數起襲胸案，甚至曾被檢方緩起訴，所以在同年12月25日宣布退選。

至於林飛帆則是在2023年5月31日被民進黨徵召參選台北市第三選區（中山區、北松山）立委，但當天深夜就爆出民進黨內性騷吃案風波，林在隔天承認自己擔任副祕書長時知悉該案，卻未深究而公開道歉。最後，即使黨內行政調查認定林無過失，林仍在在6月13日宣布退選，不禁讓黃揚明質疑，「或許這是太陽花學運領袖的宿命？」

貼文下方則有網友留言認為，「用領袖兩個字太抬舉他們了，怎麼看都像是民進黨的打手」、「就是這群人讓台灣停滯不前，業力引爆」、「這些人不信因果，偏偏都在因果的循環裡」、「回頭看看島嶼天光的歌詞，實在諷刺」等。