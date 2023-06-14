　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

國中少女借住遭對嘴強吻　同學爸瞎扯：把她當女兒才親

記者黃翊婷／綜合報導

高雄一名國中女學生A在2021年2月間借住同校同學B的家，沒想到竟遭B父強吻。B父接受偵查時，聲稱是因為把A女當成自己女兒，才會做出親吻等舉動，但高雄地院法官不採信，日前依違反《性騷擾防治法》判處他有期徒刑7個月，全案仍可上訴。

▲▼性侵，性犯罪，強姦，性騷擾。（示意圖／CFP）

▲B父明知道A女是女兒的同學，仍對她親吻、摸肩性騷擾。（示意圖／CFP，與本文當事人無關。）

判決書中提到，A女2021年2月28日晚間9時許前往同學B女的家借住，B父明知她是B女的國中同學，當時尚未成年，竟突然將臉湊近並親吻嘴巴、臉頰，還用手觸摸肩膀、手部，讓她嚇了一大跳，直到返家後因為行為有異，在父親的追問之下才說出這段遭遇。

B父在接受偵查時坦承，知道A女和女兒是同學，也知道對方當時尚未滿18歲，「因為我把她當女兒，所以才會親吻她」。

但高雄地院法官認為，B父的行為無疑就是性騷擾，事後還辯稱是把A女當女兒才會那麼做，可見他根本不懂尊重他人的人格尊嚴，缺乏性別平權的觀念，讓A女對人與人之間的信任感、人格發展、身心健全及價值觀均產生重大負面影響，身心嚴重受創，行為實有不該，考量到他已坦承犯行，態度尚可，最終依違反《性騷擾防治法》第25條第1項之性騷擾罪，判處有期徒刑7個月，全案仍可上訴。

● 《東森新媒體ETtoday》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線。

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

ET快訊
快訊／《好聲音》36歲男歌手癌逝！　新婚妻慟潰堤
5億高中生案「8樓真與夏家有關」　住戶身分曝光
5億高中生認識「配偶」半年閃婚！　手機還原真實關係
一圖解開「5億高中生墜樓」之謎！　十樓陽台外發現關鍵跡證
同一人？12年前「死亡之瞪」紅到國外！今見老公手護兒頭不氣了
直擊魏如萱跟陳昊森「深夜親密回家」　離婚1年爆新歡

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

丈夫過年失蹤揪出「第三個她」　正宮一查崩潰：已墮胎3次

快訊／台61線火燒車！曳引車後輪竄大火　駕駛聽爆炸聲嚇壞驚逃

市值1.8億！海巡破雲林製毒工廠...抄出18Kg　可製60萬毒咖啡包

國中少女借住遭對嘴強吻　同學爸瞎扯：把她當女兒才親

一圖解開「5億高中生墜樓」之謎！　十樓陽台外發現關鍵跡證

5億高中生墜樓案「8樓真與夏家有關」　住戶身分曝光

快訊／國一90.2K火燒車！北上封閉、南下1線通車　平面道路也受影響

新北私幼餵藥案「沒查到下藥證據」　檢還原監視器見1畫面

澳豐詐騙「730億」人間蒸發　幕後3黑手曝光

5億高中生認識「配偶」半年閃婚！　手機還原真實關係

全台首創迴轉燒肉吃到飽　大胃王狂嗑106盤超滿足

帶邊牧出門遇陌生歐告尾隨　他困惑回家驚覺是自家毛孩

小哥哥艾理嘴孫生「不孝順」後首同台　現場氣氛尷尬..他：不會覺得太超過

梅西訪北京傳「卡在機場」　與警溝通：台灣不是大陸？

羊＋半條牽繩還在門外 電梯移動...男童被吊起

機台上「喬治猴」太可愛？　高雄嬤直接拿走給愛孫

小薰癱瘓淚求楊子儀「讓我走」　無奈沒法抱孩子：我是廢人...

Lisa演唱會「玩粉絲的Switch！」　忙破關忘了唱…全程被錄下萌翻

5億高中生懸案　聲請調查剩今天｜20230613 ET午間新聞

Toyz連線鍾培生互嗆出包求掛斷　質疑館長「偷懶」..他：不訓練雜碎！

丈夫過年失蹤揪出「第三個她」　正宮一查崩潰：已墮胎3次

快訊／台61線火燒車！曳引車後輪竄大火　駕駛聽爆炸聲嚇壞驚逃

市值1.8億！海巡破雲林製毒工廠...抄出18Kg　可製60萬毒咖啡包

國中少女借住遭對嘴強吻　同學爸瞎扯：把她當女兒才親

一圖解開「5億高中生墜樓」之謎！　十樓陽台外發現關鍵跡證

5億高中生墜樓案「8樓真與夏家有關」　住戶身分曝光

快訊／國一90.2K火燒車！北上封閉、南下1線通車　平面道路也受影響

新北私幼餵藥案「沒查到下藥證據」　檢還原監視器見1畫面

澳豐詐騙「730億」人間蒸發　幕後3黑手曝光

5億高中生認識「配偶」半年閃婚！　手機還原真實關係

痘痘粉刺冒不停？營養師點名「3類人」適合戒麩質食物

親揭「C名嘴」噁行！陳乃瑜爆「差點被性侵」　她崩潰：我不夠勇敢

重申不再征戰世界盃想法　梅西：卡達應該是最後一次了

小一女兒考題！　醫生爸：這個超難，我想不出來

大聯盟專家票選MVP　大谷翔平穩居美聯第一

快訊／《好聲音》男歌手36歲驟逝！「皮膚長黑點」已癌末　新婚妻慟潰堤

TOYOTA將推「新一代7人座」大休旅！搭上新油電更節能　強化越野

女股神斥資3億大買台積電　追捧AI熱

男大生「名字4字」超派！他嘆「扛不起」：畢業後要改名

丈夫過年失蹤揪出「第三個她」　正宮一查崩潰：已墮胎3次

女賓客婚禮嗨跳扭臀舞　坐下突重心不穩慘摔XD

社會熱門新聞

5億高中生「配偶」遺產拿不到了！　原因栽在1件事

網揪上街替5億高中生討真相　高大成說重話

違停開車門害死22歲騎士　遭罰不服敗訴

妻出國「一去不回」　夫收一句話心碎

Faye慘了！誣告恩師偽造簽名遭訴

5億高中生10大新證據曝！　高大成遭批「內行人說外行話」

獨／陰間至尊親自查案　黑令旗離奇消失原因曝

5億高中生認識「配偶」半年閃婚！　手機還原真實關係

國一90.2K火燒車　國道、平面路況影響中

一圖解開「5億高中生墜樓」之謎！　十樓陽台外發現關鍵跡證

快訊／國1清晨「5車連環撞」

快訊／國1清晨火燒車　全線封閉

空姐在五星飯店摔倒求償1844萬　判賠44萬

5億高中生墜樓案　8樓真與夏家有關！

更多熱門

相關新聞

朱學恒涉2罪不起訴機率高　律師曝原因

朱學恒涉2罪不起訴機率高　律師曝原因

名嘴朱學恒被國民黨台北市議員鍾沛君指控強吻性騷擾，他12日主動到台北地檢署告發自己，掀起各界議論。天策法律事務所律師陳禾原分析朱學恒可能打著2種算盤，若真的涉及強吻，可能觸犯性騷擾防治法趁人不及觸摸罪、刑法強制猥褻罪，但獲得不起訴的機率高，前者是因為告訴權期間問題，後者則可能因為犯罪嫌疑不足而躲過。

藍綠名嘴性騷連爆！他坦住：還有我撐住

藍綠名嘴性騷連爆！他坦住：還有我撐住

快訊／性騷史+1！受害者控朱凱翔是累犯　飯局偷親、KTV伸鹹豬手

快訊／性騷史+1！受害者控朱凱翔是累犯　飯局偷親、KTV伸鹹豬手

MeToo燒不停！媒體人：別只當選舉政黨攻防

MeToo燒不停！媒體人：別只當選舉政黨攻防

快訊／批林飛帆退選聲明沒擔當　王鴻薇：難道你是林智堅嗎？

快訊／批林飛帆退選聲明沒擔當　王鴻薇：難道你是林智堅嗎？

關鍵字：

高雄地院性騷擾

讀者迴響

熱門新聞

5億高中生「配偶」遺產拿不到了！　原因栽在1件事

餐廳老闆娘罵　自稱台灣人都滾蛋

5億高中生託夢？靈媒：之前是我神智不清說的

網美IG意外曝光帳戶餘額2.6億元！粉絲嚇傻

網揪上街替5億高中生討真相　高大成說重話

6縣市大雨！　明起3天「全台下最大」

「台新啦啦隊長」梓梓爆❤上男演員！

18歲妹專心考大學！考完試才知親姊去世一個月

喜帖炸親友「1要求」　全場搖頭：100%得罪人

即／大樂透2.15億開出4注　各得5300萬

【前人妻夜會鮮肉】陳昊森半夜與人妻嗨唱後　魏如萱搭計程車親密接送回家

好市多「百搭神鞋」下殺4折！女會員瘋搶

違停開車門害死22歲騎士　遭罰不服敗訴

史前奇獸現身宜蘭　全身粉紅露尖牙

見老公拋女兒接球怒瞪！12年後本尊疑現球場

更多

最夯影音

更多
全台首創迴轉燒肉吃到飽　大胃王狂嗑106盤超滿足

全台首創迴轉燒肉吃到飽　大胃王狂嗑106盤超滿足
帶邊牧出門遇陌生歐告尾隨　他困惑回家驚覺是自家毛孩

帶邊牧出門遇陌生歐告尾隨　他困惑回家驚覺是自家毛孩

小哥哥艾理嘴孫生「不孝順」後首同台　現場氣氛尷尬..他：不會覺得太超過

小哥哥艾理嘴孫生「不孝順」後首同台　現場氣氛尷尬..他：不會覺得太超過

梅西訪北京傳「卡在機場」　與警溝通：台灣不是大陸？

梅西訪北京傳「卡在機場」　與警溝通：台灣不是大陸？

羊＋半條牽繩還在門外 電梯移動...男童被吊起

羊＋半條牽繩還在門外 電梯移動...男童被吊起

熱門快報

《豈有此呂》主播張齡予來囉!

《豈有此呂》主播張齡予來囉!

美女主播張齡予也遇過各種性騷擾，在自家飯店內幫忙，被噁問「有沒有那個？」

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

滿額抽小米掃地機器人!

滿額抽小米掃地機器人!

還有西堤4人餐券等你抽!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面