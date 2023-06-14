國中少女借住遭對嘴強吻　同學爸瞎扯：把她當女兒才親

記者黃翊婷／綜合報導

高雄一名國中女學生A在2021年2月間借住同校同學B的家，沒想到竟遭B父強吻。B父接受偵查時，聲稱是因為把A女當成自己女兒，才會做出親吻等舉動，但高雄地院法官不採信，日前依違反《性騷擾防治法》判處他有期徒刑7個月，全案仍可上訴。

▲B父明知道A女是女兒的同學，仍對她親吻、摸肩性騷擾。（示意圖／CFP，與本文當事人無關。）

判決書中提到，A女2021年2月28日晚間9時許前往同學B女的家借住，B父明知她是B女的國中同學，當時尚未成年，竟突然將臉湊近並親吻嘴巴、臉頰，還用手觸摸肩膀、手部，讓她嚇了一大跳，直到返家後因為行為有異，在父親的追問之下才說出這段遭遇。

B父在接受偵查時坦承，知道A女和女兒是同學，也知道對方當時尚未滿18歲，「因為我把她當女兒，所以才會親吻她」。

但高雄地院法官認為，B父的行為無疑就是性騷擾，事後還辯稱是把A女當女兒才會那麼做，可見他根本不懂尊重他人的人格尊嚴，缺乏性別平權的觀念，讓A女對人與人之間的信任感、人格發展、身心健全及價值觀均產生重大負面影響，身心嚴重受創，行為實有不該，考量到他已坦承犯行，態度尚可，最終依違反《性騷擾防治法》第25條第1項之性騷擾罪，判處有期徒刑7個月，全案仍可上訴。

● 《東森新媒體ETtoday》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線。