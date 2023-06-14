強吻、掏性器官示意口交！　游淑慧爆政院顧問鄭宏輝性騷

▲台北市議員游淑慧。（圖／記者林敬旻攝）

記者袁茵／台北報導

政壇性騷擾連環爆，國民黨台北市議員游淑慧14日踢爆，行政院顧問、前新竹市議員鄭宏輝於2021年餐敘後，順道載受害者回家時，竟親吻且掏出性器官，示意要受害者替他口交，受害者聲稱已婚有小孩，結果鄭仍未停止動作，還要司機載去汽車旅館，最後受害者以「生理期不方便」為由，鄭宏輝回「那改天好了」，才放她下車。

游淑慧14日上午召開記者會，提及自己上週接到朋友來電，朋友是為受害閨蜜尋求協助，加害者則是民進黨大咖，所以很氣憤也不知該如何，「受害者是一名年輕女性，有婚姻有孩子，所以她怕曝光影響家人，才一直隱忍到今天。」

▲游淑慧爆鄭宏輝性騷，圖為鄭在餐會上的名片。（圖／游淑慧提供）

游淑慧指出，致電給受害者查證時，對方冷靜敘述過程，但敘述到一半後，情緒語氣開始陷入案發時的恐懼跟氣憤，她隱忍了2年，直到這陣子看到很多女生的勇敢，才決定自己要鼓起勇氣，為自己跟別人勇敢一次。

游淑慧也於記者會中公布受害者聲明，內容提及，「2021年我在外縣市辦事情，當天接到一個好友訊息邀請晚上餐敘，朋友說約莫30幾個來自政商界的朋友一起聚餐，我說自己一早在外地辦事，所以穿著很休閒，並且沒有化妝跟攜帶名片，認為以自己當天狀態參加聚餐很失禮，但朋友說我的公司剛成立沒多久，現在應該多累積人脈，於是我便答應參加當晚餐敘。」

受害者聲明說，「到了現場，我被安排跟原本就認識的朋友坐同一桌，因為有認識的人同桌，所以過程自在且有安全感，席間有一位鄭先生逐桌跟每一位成員一一打招呼交換名片，聽說他有參選新竹市長的意願，似乎擔任過新竹議員，當天他把名片遞給我時，我跟他說不好意思今天出門太匆忙沒帶名片，他說不然交換line再傳電子名片，於是我加了他的line，並馬上傳名片給他，我低頭看他的名片，他叫鄭宏輝。」

聲明中指出，自己將名片拍下發給朋友詢問是否認識這號人物，朋友說跟鄭宏輝見過幾次面，給人印象是低調的好人，餐敘結束後大家直接約下一攤唱歌，「我禮貌性預先跟朋友說待一下就會離開，到了目的地，我待了約莫一小時準備叫車離開，他走過來問我是否要走了？我住在什麼地區？說自己要回新竹，我家靠近交流道，可以順路送，順便聊聊公司可以去新竹開拓什麼樣的業務。」

受害聲明表示，自己覺得有共同朋友且司機開車，加上穿著保守應該滿安全，於是便上了對方的車，「在車上時，朋友傳訊息關心我回到家沒？我跟他說自己在鄭宏輝的車上，到家後會跟他報平安，一開始鄭宏輝正常詢問公司業務，就是很普通那種閒聊，直到停在我家準備下車時，他便突然盯著我看，並用台語說『你真的很水』，之後拉住手，頭便立刻來親我。」

受害聲明提到，當下一切來得太快太突然，自己一下愣住了，心裡想的是司機為什麼不救我？但又想到司機也是他的人，車上有2個男人，現在是不是很危險？當下從小到大的危機應對教育瞬間浮上腦海，「我告訴自己，要冷靜、絕對要冷靜，因為多數性侵犯會因為受害者激烈反抗殺人。」於是推開對方稱自己已婚有小孩，結果鄭卻說自己也已婚有小孩。

受害聲明說，鄭宏輝邊說邊解開自己褲子拉鍊，並且掏出他的性器官，示意要幫他口交，「當時我心裡越來越恐懼，但腦海裡聲音持續告誡我要冷靜應對，於是再跟對方說『這裡是馬路邊，不好』，但鄭宏輝竟然示意要司機立刻開車找一家汽車旅館，我心裡更害怕了，心裡想如果被載離這裡，那自己將會更危險。」

受害聲明表示，自己只好欺騙鄭宏輝說生理期不方便，對方稱「不方便啊，那改天好了」，受害者才平安下車，但完全不敢跟家人講，這事情讓她一連好幾天做惡夢，幾乎無法沉眠，只能鼓起勇氣跟朋友哭訴；且事發後鄭宏輝還打給她，「但我沒接也不敢點開line，只期望今生再也不要見到他，再也不要接受到他任何訊息。」

最後，受害聲明寫道，這幾天朋友不斷鼓勵要把此事說出來，唯有這樣，才能阻止未來有更多受害者願意站出來，如果不是因為自己決定要勇敢面對此事，她不會主動去查對方現況，更不會知道鄭宏輝如今已經身為神腦國際的董事長，「那麼將來會不會有更多女性遭他毒手？這問題實在不敢往下想，希望藉由公開此事，能遏止未來發生更多不幸的可能。」

對此，該場記者會結束後，記者實際致電給鄭宏輝2通電話，鄭宏輝第一通電話直接轉語音，第二通電話則是響了幾聲後再度轉到語音信箱，截至截稿前尚未聯繫到本人。