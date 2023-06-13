宏都拉斯與中國聯合聲明一中原則　外交部抗議：台灣不會屈服

▲中國大陸駐宏都拉斯大使館開館。（圖／路透社）



文／中央社

針對宏都拉斯總統秀瑪菈．卡蕬楚訪中，並與中國國家主席習近平發布聯合聲明扭曲台灣主權地位，外交部今天晚間強烈抗議與譴責，呼籲宏國政府勿扈從中國，以免淪為助長區域緊張情勢升高的幫兇。

外交部發布新聞稿指出，宏國總統秀瑪菈．卡蕬楚，（Xiomara Castro）12日與習近平舉行會談，會後發表聯合聲明，聲稱「堅持一個中國原則是國際社會普遍共識」、「台灣是中國領土不可分割的一部分」等謬論。

外交部表示，對於中國政府屢次藉與他國領導人會談的機會重談「一中原則」，片面宣稱台灣為其領土的謬論，以及宏都拉斯政府配合中國發表有損台灣主權與尊嚴的聲明，外交部表達強烈抗議，並予以嚴厲譴責。

外交部重申，中華民國（台灣）是主權獨立的國家，與中華人民共和國互不隸屬，中華人民共和國從未統治過台灣一天，這是舉世皆知的事實，也是現狀。任何國家皆無權也不可能藉由所謂的聯合聲明否定台灣主權地位。

外交部呼籲宏都拉斯政府，勿再扈從中國惡意扭曲台灣主權地位，以免淪為助長區域緊張情勢升高的幫兇。外交部再次強調，台灣不會屈服於中國政府的壓力與外交打壓，並將持續堅定捍衛自由民主價值，加強與所有民主陣營夥伴合作，共同遏制威權擴張，守護台海和平安全及國際秩序。

▼斷交後，我外交部撤宏都拉斯國旗。（資料照／記者呂晏慈攝）

