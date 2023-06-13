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大陸 大陸焦點 特派現場

宏都拉斯總統才見完習近平　陸海關：開放進口宏國咖啡豆、香蕉！

▲▼習近平與宏都拉斯總統卡蕬楚（Xiomara Castro）。（圖／達志影像／美聯社）

▲習近平與宏都拉斯總統卡蕬楚（Xiomara Castro）。（圖／達志影像／美聯社）

記者蔡紹堅／綜合報導

宏都拉斯總統卡蕬楚（Xiomara Castro）12日才與中國大陸國家主席習近平會面，中國大陸海關13日就發出兩份公告，分別宣布即日起允許進口宏都拉斯的咖啡豆，以及新鮮香蕉。

根據公開數據，宏都拉斯的前5大出口商品，依序為咖啡、香蕉、糖、棕梠油以及白蝦。大陸海關宣布允許進口的咖啡、香蕉，就是宏都拉斯最為重要的兩項出口商品。

台灣過去也有不少進口商曾進口宏都拉斯的咖啡豆，台糖更是從2017年就持續進口，還將部分營收捐助給當地偏鄉蓋小學，一連蓋了3所。但在宏都拉斯今年3月與我方斷交，並與對岸建交之後，台糖便決定不再進口宏都拉斯的咖啡豆。

▲▼習近平與宏都拉斯總統卡蕬楚（Xiomara Castro）。（圖／達志影像／美聯社）

宏都拉斯外交部長雷納（Eduardo Enrique Reina）先前曾說，咖啡豆將會是宏都拉斯出口到中國大陸的第一項產品，至於白蝦及哈密瓜等，則需要進一步協商。

另外，據《路透社》報導，就在卡蕬楚與習近平會談的同時，大陸海關12日表示，已經批准宏都拉斯產的白蝦等水產輸入中國。

習近平也在會談上說，中國將積極推動宏都拉斯農產品進入中國市場，中方將堅定不移發展兩國友好關係，堅定支持宏都拉斯經濟社會發展。

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