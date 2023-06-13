價錢可能只剩台灣一半…宏都拉斯總統親自推銷　中國點頭買白蝦

▲蝦類水產品出口是宏都拉斯重要的經濟支柱之一。（圖／達志／示意圖）



記者王致凱／綜合報導

宏都拉斯3月與中國建交以來，宏都拉斯總統卡蕬楚（Xiomara Castro）近日首次訪問中國，並於12日與中國國家主席習近平會晤。與此同時，中國海關批准宏國白蝦輸入中國，然而當地商人仍對失去台灣市場感到憂心，擔心白蝦在中國可能無法獲得原本的高經濟價值。

宏都拉斯總統卡蕬楚正在中國進行為期6天的國是訪問，先前宏都拉斯與台灣斷交，並與北京正式建交，以爭取更多投資機會。除了爭取農產品輸入中國外，宏都拉斯也在爭取能減輕本國債務負擔。

根據路透社報導，就在卡蕬楚與習近平會晤同時，中國海關12日表示，已經批准宏都拉斯產的白蝦等水產輸入中國。中國央視引述習近平的發言說，中國將積極推動宏都拉斯農產品進入中國市場，中方將堅定不移發展兩國友好關係，堅定支持宏都拉斯經濟社會發展。

宏都拉斯外交部長雷納（Eduardo Enrique Reina）先前曾說，咖啡將會是宏國出口到中國的第一項產品，至於白蝦和哈密瓜則需要進一步協商。

台灣原本是宏都拉斯蝦類水產品的最大出口市場，但受國際價格走勢影響，當地商人對未來感到憂心。根據外媒報導，宏都拉斯當地商人羅德里格斯（Yader Rodriguez）對於失去台灣市場仍感到憂心忡忡；他表示，「台灣是一個高價值市場，我們的蝦在台灣能獲得中國市場兩倍的價格」。儘管中國經濟規模是台灣的12倍，但他仍擔心「這樣的政治決定會帶來怎樣的影響」。

另一方面，卡蕬楚則在訪問北京時強調，「宏方堅信，同中國發展友好合作關係，將有助於宏方獲得更多、更好的發展機遇。兩國建交兩個多月來合作的快速進展，使宏方對未來充滿信心。宏方期待同中方加強貿易、投資、基礎設施、電信、能源、科技等領域合作，密切人文交流。宏方願積極推動『拉共體』同中國關係發展。相信宏中友誼必將經歷時間的考驗，不斷收穫新的成就。」