習近平與宏都拉斯總統會談：中宏建交「功在當今」　利在長遠

▲習近平與宏都拉斯總統卡蕬楚（Xiomara Castro）。（圖／達志影像／美聯社）

記者林彥臣／綜合報導

宏都拉斯今年3月與台灣斷交，並於同月底宣布與中國建交，隨後總統卡蕬楚（Xiomara Castro）應中國國家主席習近平邀請，於6月9日～14日前往中國進行訪問。習近平於12日下午在人民大會堂與卡蕬楚舉行會談時指出，中宏建交「功在當今，利在長遠」，願同宏都拉斯做相互尊重、平等互利、共同發展的好朋友、好夥伴。

根據《新華社》報導，習近平指出，「卡蕬楚總統是首位對中國進行國事訪問的宏都拉斯總統，你的訪問開啟了中宏關係新的歷史篇章。今年3月中國同宏都拉斯建立外交關係以來，兩國關係快速起步，開局良好，呈現出蓬勃活力和廣闊前景。中宏建交功在當今，利在長遠。」

習近平指出，「中方將堅定不移發展中宏友好關係，堅定支持宏都拉斯經濟社會發展，願同宏都拉斯做相互尊重、平等互利、共同發展的好朋友、好夥伴。」

習近平說，「我願同你一道，從戰略高度和長遠角度引領和推動雙邊關係深入發展，把兩國合作的美好願景變為實實在在的成果，給兩國人民帶來更多福祉。相信在雙方共同努力下，中宏關係一定會行穩致遠，駛向光明未來。」

習近平強調，「雙方要把牢正確方向，深化政治互信。一個中國原則是中宏建交和發展雙邊關係的首要前提和政治基礎，相信宏方將不折不扣落到實處。中方堅定支持宏方為維護國家主權獨立、促進發展、改善民生所作努力，支持宏方自主選擇符合本國國情的發展道路，反對任何外部勢力干涉宏都拉斯內政，願同宏方加強治國理政經驗交流，分享消除貧困、社會治理、懲治腐敗等經驗，鼓勵政府、立法機構、政黨、地方全方位開展交流合作。」

習近平說，「雙方要加強戰略對接，搭建兩國合作機制的四梁八柱，以共建『一帶一路』為統領，促進共同發展。中方將積極推動宏方特色產品早日進入中國市場，願同宏方儘早開啟商談自由貿易協定進程。」

習近平指出，「雙方要促進人文交流，夯實中宏友好民意基礎。中方願同宏方加強多邊協作，共同維護國際秩序和國際關係基本準則，加強發展中國家團結合作，維護發展中國家共同利益和國際公平正義。中方願同包括宏都拉斯在內的拉美和加勒比國家一道，推動『中國－拉共體論壇』建設和中拉整體合作。」

▲卡蕬楚（Xiomara Castro）表示，同中國建交是宏都拉斯政府作出的歷史性抉擇，必將載入史冊。（圖／達志影像／美聯社）



卡蕬楚表示，「同中國建交是宏都拉斯政府作出的歷史性抉擇，必將載入史冊。宏方堅定支持並遵守一個中國原則，堅定支持中國政府為實現國家統一所作的努力。在習近平主席堅強有力領導下，中國取得了偉大發展成就，宏方深感欽佩。」

卡蕬楚說，「習近平主席提出的共建一帶一路倡議和全球發展倡議、全球安全倡議、全球文明倡議，有助於建設一個符合世界人民共同期盼的更加和平、安全的世界，宏方高度評價並將積極參與。」

卡蕬楚強調，「宏方堅信，同中國發展友好合作關係，將有助於宏方獲得更多、更好的發展機遇。兩國建交兩個多月來合作的快速進展，使宏方對未來充滿信心。宏方期待同中方加強貿易、投資、基礎設施、電信、能源、科技等領域合作，密切人文交流。宏方願積極推動『拉共體同』中國關係發展。相信宏中友誼必將經歷時間的考驗，不斷收穫新的成就。」

會談後，兩國元首共同見證簽署共建「一帶一路」、質檢、經貿、農業、科技、文教等領域多項雙邊合作文件。雙方發表《中華人民共和國和宏都拉斯共和國聯合聲明》。