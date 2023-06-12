吳釗燮感謝美國協訓國軍　陸：當「炮灰」把台灣推向災難

▲大陸外交部發言人汪文斌。（圖／路透社）



記者蔡紹堅／綜合報導

外交部長吳釗燮上月接受BBC專訪，在談及國際支持議題時，感謝美國提供防禦性武器及協訓國軍。對此，中國大陸外交部發言人汪文斌表示，民進黨當局給鼓吹「毀台」論調的美國政客授勳，甘當美「倚台制華」戰略的棋子和炮灰，只會給台灣帶來深重禍害，將台灣民眾推向災難的深淵。

汪文斌在例行記者會上提到，一段時間以來，美國政客一面鼓吹台灣每個家庭都應擁有AR-15步槍，要向台輸送毒刺防空導彈，把台武裝成「豪豬」，一面公開叫囂炸毀台積電，制定摧毀台灣計劃。

▼外交部長吳釗燮。（圖／外交部）



汪文斌指出，「無論美方嘴上如何表達『挺台』之意，心裡真正想的只是如何利用，甚至犧牲台灣來維護美國自身利益。」

汪文斌強調，民進黨當局給鼓吹「毀台」論調的美國政客授勳，甘當美「倚台制華」戰略的棋子和炮灰，只會給台灣帶來深重禍害，將台灣民眾推向災難的深淵。

汪文斌還說，相信廣大台灣同胞會認清美國的「害台」野心和民進黨當局的「賣台」本質，堅定站在民族大義和歷史正義一邊，台灣是中國領土神聖不可分割的一部分，「我們將堅定捍衛國家主權和領土完整，堅決反制一切害台、賣台行徑。」