大陸人開餐廳「拒接台灣人」　老闆娘開嗆：自稱Taiwanese都給我滾

記者趙蔡州／綜合報導

兩岸經常因國籍認同問題發生衝突。一名在非洲辛巴威經營中式餐館的大陸籍女子近日拍攝影片，指責有台灣顧客自稱不是中國人，氣得她大罵「自稱Taiwanese（台灣人）都給我滾蛋」，要求這些人離開餐廳，影片一出讓許多大陸網友嗨翻。

▲大陸人經營餐館嗆「Taiwanese滾蛋」。（圖／翻攝自抖音）

一位在辛巴威經營餐館的大陸籍女老闆近日在抖音上傳影片，表示近日有一位台灣女顧客上門用餐，但對方堅稱自己是台灣人不是中國人，氣得她當場要求對方離開。

影片中可以看見，女老闆一邊吃水餃一邊大罵台灣顧客，「人家說啦，人家不是中國人，人家Taiwanese，Taiwanese不歡迎」、「自稱Taiwanese都給我滾蛋，本酒店不接待」。

她強調，她的餐廳堅持一個中國原則，，台灣人想要在她的餐廳用餐可以，但必須自稱是「中國台灣人」。影片一出立刻在大陸網路上爆紅，有人說「給老闆娘點讚，三觀又那麼正」、「幹得漂亮，趕走不伺候」、「祝生意興隆」。

▲老闆娘表示，她當天被氣到整晚沒睡好。（圖／翻攝自抖音）

老闆娘在影片爆紅後，特別露臉拍攝一段影片，表示自己當天被台灣顧客氣到整晚沒睡好，也感謝願意支持她的網友們。

