澳洲重大車禍「3台灣人慘死」　呼麻肇事車主1小時前才被警方攔下

▲澳洲發生嚴重車禍，3台灣人死亡。（圖／翻攝自Australia crash investigation unit臉書專頁，下同。）



記者林彥臣／綜合報導

澳洲維多利亞州北郊20日發生11年來最致命車禍，造成5人死亡，其中包括3名打工度假的台灣人。根據法院文件顯示，肇事的29歲男子在事發不到1小時前，才因超速被警方攔下，並在大麻檢測中呈現陽性，當警方結束盤查過後不久，就發生這起重大車禍。

澳洲《世紀報》（The Age）報導，來自墨爾本東區的29歲男子瓊尼迪斯（Christopher Dillon Joannidis）駕駛一輛白色賓士車，撞上一輛日產（Nissan）Navara皮卡車，導致這輛皮卡車遭到隨後而來的一輛聯結車撞擊，車上5人當場死亡。

▲Navara遭到一輛行駛中的雙車廂聯結車（B-double）撞擊。（圖／翻攝自Australia crash investigation unit臉書專頁，下同。）



警方初步調查，除了駕駛皮卡車的60多歲女性為當地人之外，其餘4名乘客分別為3名台灣人和1名香港人，年紀約23至30歲之間，他們皆是受雇於羊肉場的海外打工者，而駕駛就是他們的雇主。

警方指出，事故發生在當天下午約2時20分，瓊尼迪斯的車在墨雷谷公路（Murray Valley Highway）與拉布安路（Labuan Road）交叉口與一輛Navara發生碰撞。

▲肇事的白色賓士車主，不到1小時前才遭到警察攔下，而且大麻檢測一度陽性。（圖／翻攝自Australia crash investigation unit臉書專頁，下同。）



事故發生前，瓊尼迪斯才在不到2公里遠的亞洛威雅（Yarroweyah）因超速遭到警方攔下，當時他在限速100公里路段，以時速118公里駕駛。

法院文件顯示，瓊尼迪斯當時向警方承認，他在「一天或更多天前」曾經吸食大麻，並在大麻檢測中呈現陽性，後來再次檢查呈現陰性，警方當時盤查他約40分鐘，於下午2時18分結束，不到3分鐘後，就發生這起重大車禍。