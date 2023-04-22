　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

澳洲重大車禍「3台灣人慘死」　呼麻肇事車主1小時前才被警方攔下

▲澳洲發生嚴重車禍，3台灣人死亡。（圖／翻攝自Australia crash investigation unit臉書專頁，下同。）

▲澳洲發生嚴重車禍，3台灣人死亡。（圖／翻攝自Australia crash investigation unit臉書專頁，下同。）

記者林彥臣／綜合報導

澳洲維多利亞州北郊20日發生11年來最致命車禍，造成5人死亡，其中包括3名打工度假的台灣人。根據法院文件顯示，肇事的29歲男子在事發不到1小時前，才因超速被警方攔下，並在大麻檢測中呈現陽性，當警方結束盤查過後不久，就發生這起重大車禍。

澳洲《世紀報》（The Age）報導，來自墨爾本東區的29歲男子瓊尼迪斯（Christopher Dillon Joannidis）駕駛一輛白色賓士車，撞上一輛日產（Nissan）Navara皮卡車，導致這輛皮卡車遭到隨後而來的一輛聯結車撞擊，車上5人當場死亡。

▲澳洲發生嚴重車禍，3台灣人死亡。（圖／翻攝自Australia crash investigation unit臉書專頁，下同。）

▲Navara遭到一輛行駛中的雙車廂聯結車（B-double）撞擊。（圖／翻攝自Australia crash investigation unit臉書專頁，下同。）

警方初步調查，除了駕駛皮卡車的60多歲女性為當地人之外，其餘4名乘客分別為3名台灣人和1名香港人，年紀約23至30歲之間，他們皆是受雇於羊肉場的海外打工者，而駕駛就是他們的雇主。

警方指出，事故發生在當天下午約2時20分，瓊尼迪斯的車在墨雷谷公路（Murray Valley Highway）與拉布安路（Labuan Road）交叉口與一輛Navara發生碰撞。

▲澳洲發生嚴重車禍，3台灣人死亡。（圖／翻攝自Australia crash investigation unit臉書專頁，下同。）

▲肇事的白色賓士車主，不到1小時前才遭到警察攔下，而且大麻檢測一度陽性。（圖／翻攝自Australia crash investigation unit臉書專頁，下同。）

事故發生前，瓊尼迪斯才在不到2公里遠的亞洛威雅（Yarroweyah）因超速遭到警方攔下，當時他在限速100公里路段，以時速118公里駕駛。

法院文件顯示，瓊尼迪斯當時向警方承認，他在「一天或更多天前」曾經吸食大麻，並在大麻檢測中呈現陽性，後來再次檢查呈現陰性，警方當時盤查他約40分鐘，於下午2時18分結束，不到3分鐘後，就發生這起重大車禍。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
丁寧腳底按摩　「師傅越按越上面」她氣炸
出國夯！　近7成民眾不知「1重要規定」
大樓管委會要外送員「繳管理費」！　公告曝光同行氣炸
郭台銘現身開講了！　「高虹安都沒被打死我是他師父」
北市將推「國中男生打HPV疫苗」
張育成發聲了！　開轟那一刻：我的故事才剛開始
周星馳久違露臉了！　要跟「五月天組限定團」網嗨翻

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

智利將鋰礦國有化「震驚電車產業」　2鋰礦商巨頭股價血崩

孫曉雅與AIT主席自拍「3年輕人亂入」　小編尋人：請私訊有紀念品

澳洲重大車禍「3台灣人慘死」　呼麻肇事車主1小時前才被警方攔下

西班牙餐廳桌邊火焰料理「燒到裝潢」　全面燃燒釀2死10傷

日本拉麵店老闆「頭部流血」倒臥廚房　警方研判遭槍擊身亡

快訊／重大車禍！3台灣人澳洲慘死　嫌犯飆速認吸大麻

南韓共同民主黨再陷危機！宋永吉選黨魁「大灑幣」　拿錢賄賂黨員

岸田文雄重回遇襲地見「漁港大叔們」：感謝大家的勇氣和行動力

隔壁車突冒一顆人頭！他見「裸女騎乘司機瘋車震」傻眼：怎麼看路

爸爸吃到170公斤　1歲女兒竟餓死「體重剩4公斤」！謀殺罪判關終身

嬤路邊驚見車內一隻手！　掀開後車廂竟掉出1男人

相機開原況、選長時間曝光 ６步驟拍出超美溪流照片！

女娃鼻塞…阿嬤神技5秒「鼻涕瀑布狂瀉」！百萬人驚呼

爸持刀砍殺妻兒後自戕　嘉義人倫悲劇3死1重傷

是元介遙控器(?)飆唱《夏天的風》　坤達合音超到位..蔡旻佑.郭靜獻回憶殺

轟51槍！運將目擊嚇到腿軟　少年丟千元車資致謝再投案

新郎吻新娘前突然轉身？伴郎群幫準備「完美初吻」

嘉義3死驗屍！妻中14刀　小兄弟天人永隔...校長不捨

2女1男KTV扭打！她狠拿整鍋滾燙熱湯「往臉潑」　年輕妹痛苦慘叫

殘忍片！八大女討錢不成潑熱湯　白衣女傷重送加護病房急救

智利將鋰礦國有化「震驚電車產業」　2鋰礦商巨頭股價血崩

孫曉雅與AIT主席自拍「3年輕人亂入」　小編尋人：請私訊有紀念品

澳洲重大車禍「3台灣人慘死」　呼麻肇事車主1小時前才被警方攔下

西班牙餐廳桌邊火焰料理「燒到裝潢」　全面燃燒釀2死10傷

日本拉麵店老闆「頭部流血」倒臥廚房　警方研判遭槍擊身亡

快訊／重大車禍！3台灣人澳洲慘死　嫌犯飆速認吸大麻

南韓共同民主黨再陷危機！宋永吉選黨魁「大灑幣」　拿錢賄賂黨員

岸田文雄重回遇襲地見「漁港大叔們」：感謝大家的勇氣和行動力

隔壁車突冒一顆人頭！他見「裸女騎乘司機瘋車震」傻眼：怎麼看路

爸爸吃到170公斤　1歲女兒竟餓死「體重剩4公斤」！謀殺罪判關終身

智利將鋰礦國有化「震驚電車產業」　2鋰礦商巨頭股價血崩

孫曉雅與AIT主席自拍「3年輕人亂入」　小編尋人：請私訊有紀念品

疫情後首次！國際花滑專業人士來台　為明年主辦世青賽打基礎

灰狼狀元火力全開難救主　22歲前一紀錄追平Kobe

解封國門出國夯　近7成民眾卻不知「1重要規定」

陳美鳳不藏了「深V直接開到肚臍」　透視裝驚喜「露點」全場嗨了

高國麟賞呂彥青轉終結者的第一轟：想著把球打強

硬闖管制區！彰化酒駕男狂按喇叭　見警嚇得尿失禁

TOYOTA曝「大改款塔科馬皮卡」TRD Pro細節！重度越野迷的新玩具

大樓管委會要外送員「繳管理費」！公告曝光同行氣炸：凹到這裡來

印尼恐怖「血蘭花」吞人！　村民剖開5M巨蟒驚現失蹤農夫

國際熱門新聞

澳洲死亡車禍！雇主開車「3台灣人喪命」

3台灣人澳洲車禍慘死　嫌犯認吸大麻

臥室突然出現天坑　哥目睹弟被吞噬消失10年

多倫多機場爆竊案　4.6億黃金消失

19歲正妹淪橋下女屍垂掛空中　駕駛路過嚇壞

隔壁車突冒一顆人頭！裸女騎乘司機瘋車震

30歲女星病逝！驚覺多顆痣「竟是皮膚癌」

NASA證實有「外星訪客」！墜落美加邊境

女手腳遭綁墜亡　警消趕到又1男墜樓

機場跑道驚魂！南韓「兩班機險相撞」

看演唱會感染病菌　正妹四肢壞死截肢

大馬妹整骨竟失身！色魔整復師性侵成孕

南非一家爆滅門血案　10人遭槍擊慘死

爸爸吃到170公斤卻把女兒餓死　謀殺罪判關終身

更多熱門

相關新聞

獨子赴澳打工遭撞雙亡！媽淚：孩子就這樣走了

獨子赴澳打工遭撞雙亡！媽淚：孩子就這樣走了

澳洲維多利亞州20日發生10年來最嚴重車禍，造成5人死亡。經證實，死者之中有3名為台灣人，其中25歲陳姓死者的父母22日下午趕抵澳洲，母親在面對媒體時忍不住淚崩，表示兒子是跟女友一起來澳洲打工，不料2人卻遭遇死劫，後續將對肇事司機提告，為兒子討回公道。

3台灣人澳洲車禍慘死　嫌犯認吸大麻

3台灣人澳洲車禍慘死　嫌犯認吸大麻

2車撞翻「90度插牆縫」女嬰受傷

2車撞翻「90度插牆縫」女嬰受傷

大甲媽繞境…轎車「門打開」失控暴衝！連撞3車釀7傷

大甲媽繞境…轎車「門打開」失控暴衝！連撞3車釀7傷

名媛賣身換現金　只為籌錢買毒

名媛賣身換現金　只為籌錢買毒

關鍵字：

車禍台灣人澳洲大麻紐澳要聞

讀者迴響

熱門新聞

網瘋傳八大妹毀容照！照片本人澄清

八大妹滿臉包紗布　網湧入IG關心「別再說她沒事」

八大女遭熱湯潑臉！草爺出手了

台中八大妹被潑湯　正面影片曝光

潑湯原因曝！閨密為2萬佣金撕破臉

「八大女被潑湯」錄影者曝光！　還原互毆原因

《女大》牛爾消失3年！手術失敗「頭髮全白」近況曝

她怕熱穿這套！朋友一看罵：奶都露出來了

殘忍片！八大女討錢不成潑熱湯

日男砸45萬變牧羊犬　1年後現況曝光

動力火車唱一半...他突出聲飆嗓！　竟是「超大咖金曲歌王」全場暴動

LINE「實用1功能」再升級！

精神科名醫：有3徵兆＝A片看太多了

八大妹被潑熱湯！3主角遭肉搜曝光

文彬今早出殯了！妹妹、ASTRO送最後一程　遺照燦爛笑容緬懷他

更多

最夯影音

更多
嬤路邊驚見車內一隻手！　掀開後車廂竟掉出1男人

嬤路邊驚見車內一隻手！　掀開後車廂竟掉出1男人
相機開原況、選長時間曝光 ６步驟拍出超美溪流照片！

相機開原況、選長時間曝光 ６步驟拍出超美溪流照片！

女娃鼻塞…阿嬤神技5秒「鼻涕瀑布狂瀉」！百萬人驚呼

女娃鼻塞…阿嬤神技5秒「鼻涕瀑布狂瀉」！百萬人驚呼

爸持刀砍殺妻兒後自戕　嘉義人倫悲劇3死1重傷

爸持刀砍殺妻兒後自戕　嘉義人倫悲劇3死1重傷

是元介遙控器(?)飆唱《夏天的風》　坤達合音超到位..蔡旻佑.郭靜獻回憶殺

是元介遙控器(?)飆唱《夏天的風》　坤達合音超到位..蔡旻佑.郭靜獻回憶殺

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

【測驗】你的愛地球指數有多少?

【測驗】你的愛地球指數有多少?

快來參加你的愛地球指數測驗 天天答題，抽ETtoday限定環保禮物! 4/22好朋友春日趴一起來玩!

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面