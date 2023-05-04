企鵝妹環島被狂獻禮　台灣「人情味」變情勒？鄉民嘆：自卑的展現

▲企鵝妹被邀請一起吃飯。（圖／翻攝自企鵝妹twitch）

記者朱祖儀／綜合報導

南韓正妹實況主「企鵝妹」柳允進（윰찌니，Jinny）日前展開徒步環島挑戰，吸引眾多台灣人關注，還有粉絲獻上禮物、請客等。一名網友就指出，看直播覺得台灣人有點過於熱情，變得有點讓人討厭，「這種人情味就是一種情勒吧？」文章曝光後掀起討論。

企鵝妹本月1日環島路線走到三芝、淡水等地，行經一間土窯雞餐廳時，被自稱是店家友人的男子攔下，對方還熱情招呼她進到店內吃飯。不過過程中男子不斷介紹菜色、規定吃法等，還送上一大盒燕窩，過程大約20分鐘，引發不少企鵝妹粉絲不滿，還有人到店家Google評論區狂洗1星。

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▲企鵝妹被邀請共餐。（圖／翻攝自企鵝妹twitch）

另外，也有網友在PTT發文表示，企鵝妹被男子攔下來吃飯，結果還要被規定怎麼吃才對，且被迫聽介紹，認為這樣的人情味已經是情緒勒索，「別人不想接受還要接受你的不開心，有沒有台灣人情味很討厭的八卦？」

文章曝光後掀起熱議，不少人都認同說「另類的情勒…不接受就是不識好歹」、「這是自私不是人情味，也不是好客」、「一廂情願對你好，被拒絕就情勒『我對你那麼好，你怎麼還ooxx』」、「太熱情就變成強迫啊，不接受就不給面子」、「這種人情味真的就只是臉皮夠厚」、「走不了一直留人，太慘了」、「這種硬拉我覺得不太行」、「人情味（X） 蹭（O） 都坐下來一起吃還直播」、「人情味跟情緒勒索是不一樣的」。

▲網友討論。（圖／翻攝自PTT）

也有人點出這是台灣人自卑心態，「台灣人應該是世界上最怕外國人不喜歡自己國家的民族」、「極度自卑+極度自大+種族歧視完美結合」、「真的，這是台灣人自卑的展現」。不過也有人幫忙緩頰，「還好吧，我覺得這就只是純粹熱情而已，你也可以選擇聽聽就好，不用照做」、「不理你=冷漠，熱情接待=情勒，都給你說啊」。