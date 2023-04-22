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快訊／重大車禍！3台灣人澳洲慘死　嫌犯飆速認吸大麻

▲澳洲發生嚴重車禍，3台灣人死亡。（圖／翻攝自Australia crash investigation unit臉書專頁）

▲澳洲發生嚴重車禍，3台灣人死亡。（圖／翻攝自Australia crash investigation unit臉書專頁，下同。）

文／中央社

澳洲維多利亞州北郊20日發生11年來最致命車禍，造成5人死亡含3名打工度假台灣人，嫌犯肇事前因超速被攔下承認不久前吸食大麻。因撞擊劇烈，警方費時近一天才確認罹難人數。

澳洲「世紀報」（The Age）報導，這起車禍發生在維多利亞州（Victoria）北端靠近新南威爾斯州（New South Wales）州界的斯特拉斯莫頓（Strathmerton），來自墨爾本東區的29歲男子瓊尼迪斯（Christopher Dillon Joannidis）駕駛一輛白色賓士車，撞上一輛日產（Nissan）Navara皮卡車，導致這輛皮卡車遭到隨後而來的一輛聯結車撞擊，車上5人當場死亡。

維多利亞州警局助理局長維爾（Glenn Weir）21日告訴媒體記者，事故發生在前一天下午約2時20分，瓊尼迪斯的車在墨雷谷公路（Murray Valley Highway）與拉布安路（Labuan Road）交叉口與一輛Navara發生碰撞。

事故發生前，瓊尼迪斯才在不到2公里遠的亞洛威雅（Yarroweyah）因超速遭到警方攔下。根據警方說法，瓊尼迪斯當時在限速100公里處以時速118公里駕駛。

法院文件顯示，瓊尼迪斯當時向警方承認，他在「一天或更多天前」曾經吸食大麻。警方當時詢問他約40分鐘，結束後約3分鐘就發生這起重大車禍。

▲澳洲發生嚴重車禍，3台灣人死亡。（圖／翻攝自Australia crash investigation unit臉書專頁）

▲一輛Navara遭到一輛行駛中的雙車廂聯結車（B-double）撞擊。

維爾表示，根據警方調查，瓊尼迪斯在十字路口未讓路而撞上這輛Navara，導致後者旋轉回車道後遭到一輛行駛中的雙車廂聯結車（B-double）撞擊。

維爾指出，事故現場慘不忍睹，一次撞擊便造成災難般破壞，警方必須請求鑑識專家和搜救團隊前來協助確認罹難人數。

警方說，罹難的Navara駕駛是一名60多歲女性，當時她載著在當地一座屠宰場工作的4名20多歲年輕人結束工作返家，包含3女1男。

澳洲9News報導，這名駕駛是來自科布蘭（Cobram）的母親，她非常關心她當時接送的一群台灣遊客。

瓊尼迪斯被控5項危險駕駛致死罪名，他21日下午在薛巴頓地方法院（Shepparton Magistrates’ Court）出庭應訊，隨後獲准交保。

▲澳洲發生嚴重車禍，3台灣人死亡。（圖／翻攝自Australia crash investigation unit臉書專頁）

▲該起車禍造成5人死亡，包含3名打工度假台灣人。

瓊尼迪斯當時因超速遭警方攔下時，初步大麻唾液檢測結果是陽性，但進一步唾液採樣檢測結果則呈現陰性。他在醫院時也被採集血液樣本，警方仍在等待鑑識結果，以判定他在車禍發生時體內是否有毒品。

外交部表示，駐墨爾本辦事處4月20日晚間接獲1名度假打工台灣民眾致電表示，接獲維州科布蘭警方通知，他的房東當日下午在維州科布蘭郊區遇上嚴重連環車禍，車內好像有度假打工的台灣人，請駐處幫忙查詢並給予協助。

外交部表示，駐處確認消息後，隨即聯繫上述遇難民眾在台家屬，除表達誠摯慰問之意，也協助家屬們趕辦護照，提供他們赴澳的相關協助。

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