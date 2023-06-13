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南消婦宣員深入區里宣導防火　消防觀念深植人心居安有保障

▲台南市消防局第六大隊安和分隊暨義消婦女宣導中隊第二分隊，晚上7時至9時，由里長及鄰長陪同，對於轄內安南區安慶里之里民，實施居家防火宣導。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市消防局第六大隊安和分隊暨義消婦女宣導中隊第二分隊，晚上7時至9時，由里長及鄰長陪同，對於轄內安南區安慶里之里民，實施居家防火宣導。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為防範轄內火災意外事故發生及提醒民眾對火災災害預防之重視，保障生命財產安全，台南市消防局第六大隊安和分隊暨義消婦女宣導中隊第二分隊，13日晚上7時至9時，由里長及鄰長陪同，對於轄內安南區安慶里之里民，實施居家防火宣導。

▲台南市消防局第六大隊安和分隊暨義消婦女宣導中隊第二分隊，晚上7時至9時，由里長及鄰長陪同，對於轄內安南區安慶里之里民，實施居家防火宣導。（圖／記者林悅翻攝，下同）

因每戶民眾家中擺設及人口組成皆不同，消防隊與婦宣姊妹們會因地制宜的提供每戶的居家防火注意事項，宣導內容共分五大項：宣導設置住宅用火災警報器、用火用電安全使用、各項消防安全常識、防範一氧化碳中毒宣導、滅火器使用等。

▲台南市消防局第六大隊安和分隊暨義消婦女宣導中隊第二分隊，晚上7時至9時，由里長及鄰長陪同，對於轄內安南區安慶里之里民，實施居家防火宣導。（圖／記者林悅翻攝，下同）

安慶里王崑茂里長表示，透過此次機會想讓居民了解到自救的重要性，讓他們在火災發生時能夠保持冷靜，並且掌握應對火災的方法，從而減少生命和財產的損失。另可讓里民知道消防員工作的辛勤，而得到當地居民的高度評價，他們表示這次活動讓他們了解到火災的危險性和自救的必要性，對消防員的工作也更加了解和支持。

▲台南市消防局第六大隊安和分隊暨義消婦女宣導中隊第二分隊，晚上7時至9時，由里長及鄰長陪同，對於轄內安南區安慶里之里民，實施居家防火宣導。（圖／記者林悅翻攝，下同）

消防局長李明峯表示，居家訪視暨消防安全宣導活動的目的，是為了讓當地居民了解火災防範知識並提高其自救意識。消防員們此次活動的宣導內容非常豐富，包括如何預防火災、如何應對火災、如何進行自救等。現代社會，火災事故時有發生，而居民在生活中的疏忽和不懂得防範常常是火災發生的原因之一。因此，消防員希望透過此次活動讓居民了解到火災的必要性以及如何防範火災，讓消防這個職業進一步走進民間，拉近與民眾的距離。

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