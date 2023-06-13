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南消二大結合玉井、旗美山搜分隊　強化跨縣市山域救援能量

▲為強化山域救援能力及增進跨縣市搜救默契及能量，南消二大隊等特於南化區鈺鼎步道辦理山域搜救聯合訓練。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲為強化山域救援能力及增進跨縣市搜救默契及能量，南消二大隊等特於南化區鈺鼎步道辦理山域搜救聯合訓練。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市消防局第二救災救護大隊轄內南化區為南市面積最大的行政區，東與高雄市那瑪夏、內門、甲仙及杉林區相鄰，其中大地谷、龍王瀑布及千層岩瀑布…等秘境，每年都吸引不少溯溪、溪降者前來挑戰造訪。

▲為強化山域救援能力及增進跨縣市搜救默契及能量，南消二大隊等特於南化區鈺鼎步道辦理山域搜救聯合訓練。（圖／記者林悅翻攝，下同）

鑒於上月屏東縣霧台鄉飛龍瀑布溯溪團因溪水暴漲，人員撤退不及，造成5人罹難憾事，為強化山域救援能力及增進跨縣市搜救默契及能量，特於6月13、15日於南化區鈺鼎步道辦理山域搜救聯合訓練。訓練對象包括南市第二大隊警消、玉井山搜義消分隊及高雄旗美山搜義消分隊，共計150人參訓。

▲為強化山域救援能力及增進跨縣市搜救默契及能量，南消二大隊等特於南化區鈺鼎步道辦理山域搜救聯合訓練。（圖／記者林悅翻攝，下同）

這次訓練包括電子地圖APP操作與運用、模擬民眾跌落邊坡受傷待救，消防人員利用垂降方式接觸患者並進行救援打包。過程中利用繩索固定系統並配合捲式擔架吊掛作業將患者救出，針對繩索系統架設、ID下降、捲式擔架吊掛及拖拉作業等組合式訓練，以多様化的模擬情境克服救災的不確定性並隨時注意現場情況的變化，及時調整救援方案，考驗著消防人員團隊合作能力及身體、心理層次。

▲為強化山域救援能力及增進跨縣市搜救默契及能量，南消二大隊等特於南化區鈺鼎步道辦理山域搜救聯合訓練。（圖／記者林悅翻攝，下同）

消防局局長李明峯表示，意外總是發生在意想不到的時刻，唯有平時不斷訓練相關技術，方能在救援中多一分保障。此外，跨縣市的交流不但能夠了解雙方的長處，教學相長並藉由組訓強化救災默契及連絡彼此的感情。而在市長黃偉哲的支持下，亦編列800萬元充實及汱換各分隊繩索救援裝備，讓每個分隊都建置「繩索救援組」，確保消防人員執行任務的安全。消防局也將持續秉持維護本市公共安全之決心，使市民獲得更安心之居住環境。

▲為強化山域救援能力及增進跨縣市搜救默契及能量，南消二大隊等特於南化區鈺鼎步道辦理山域搜救聯合訓練。（圖／記者林悅翻攝，下同）

第二大隊大隊長王騰毅表示:轄區玉井、南化及楠西與高雄、嘉義相鄰，秉持著救災不分縣市，在此特別感謝高雄市政府消防局旗美山搜義消分隊林仁興分隊長率員前來交流及分享經驗。此外，繩索救援技術是消防人員必備的專業技能之一，在山域救援中經常使用到，進行此類任務時大家都承受著極大的身體和心理壓力，唯有平時累積基礎操作能力，讓自己在救災現場可以更快速更安全的完成部署並即時救援。

南消二大隊呼籲民眾，颱風季節將至，規劃行程一定要注意天氣動態，若氣象局已預報梅雨鋒面或颱風來襲，請山友暫緩登山，以維自身安全。

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