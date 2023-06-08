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有備無患「化」險為夷　南消四大辦理南科園區化災應變演練

▲台南市消防局第四大隊在瀚宇彩晶公司，推動災害初期自主應變演練，以提高災害時的應變能力和危機管理效能。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市消防局第四大隊在瀚宇彩晶公司，推動災害初期自主應變演練，以提高災害時的應變能力和危機管理效能。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市消防局第四大隊於8日在瀚宇彩晶公司，聯手合作推動災害初期自主應變演練，以提高災害時的應變能力和危機管理效能。

▲台南市消防局第四大隊在瀚宇彩晶公司，推動災害初期自主應變演練，以提高災害時的應變能力和危機管理效能。（圖／記者林悅翻攝，下同）

這次演練設定化學品氨氣洩漏災害進行化災演練，特別利用消防車輛搭建快速除汙走道，能有效快速執行汙染源去除，對大規模核生化災害預作準備，並同時邀集「環保署南區環境事故專業技術小組」配合演練提供化災專業技術支援，建立聯防救災機制。

▲台南市消防局第四大隊在瀚宇彩晶公司，推動災害初期自主應變演練，以提高災害時的應變能力和危機管理效能。（圖／記者林悅翻攝，下同）

災害發生時，快速反應和有效應變是保障人員和資產安全的關鍵，然而化學災害搶救有別於一般火災，須針對化學物質SDS資訊正確應變並與廠區相互合作。這次演練為求嚴謹透過無腳本兵推和實際化災的操演，第四大隊與瀚宇彩晶股份有限公司透過訓練員工在災害初期快速做出正確反應，提高廠區的應變能力和危機處理技巧。

▲台南市消防局第四大隊在瀚宇彩晶公司，推動災害初期自主應變演練，以提高災害時的應變能力和危機管理效能。（圖／記者林悅翻攝，下同）

第四大隊長蔡國保表示，南科園區作為一個重要的工業重鎮，存在各式的化學物質，相互作用所產生的化學反應無法預料，其產生的災害更具風險，須制定相應的應變措施，處理的「對」比處理的「快」更為重要，並以HAZMAT化災搶救原則，應對可能發生的危險情況，本次合作將有助於提升第四大隊和瀚宇彩晶股份有限公司的應變能力和災害管理能力，同時，這也體現了南部地區企業對災害管理的重視和對社會安全的貢獻。▲台南市消防局第四大隊在瀚宇彩晶公司，推動災害初期自主應變演練，以提高災害時的應變能力和危機管理效能。（圖／記者林悅翻攝，下同）

消防局長李明峯亦表示，消防局發展救災指揮架構CCIO以加強救災指揮管理，結合各項新式救災裝備，消防人員平時精實演練，才能在危急中兼顧安全救災，且本局在市長黃偉哲的引領下，擴充消防人力及充實消防救災車輛裝備，結合科技提升救災軟硬體，以勇不畏懼的精神因應未來各類繁多救災挑戰。

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