強化化學災害搶救能力　南消二大聯合工研院六甲分院模擬演練

▲台南市消防局第二救災救護大隊，8日上午9時於六甲區「工研院南分院」辦理化學災害搶救演練。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市消防局第二救災救護大隊，8日上午9時於六甲區「工研院南分院」辦理化學災害搶救演練，模擬化學物質洩漏與火災搶救，共出動14輛消防車及警義消40人。

本次演練內容首次利用化災模擬軟體ALOHA，模擬院區存放化學物質倉庫，因搬運過程不慎翻覆造成洩漏引發複合式災害，顯示危害區域範圍。事故發生後，員工立即展開初期應變作業，待消防隊人車抵達現場後與消防指揮官進行資訊交接，並依「HAZMAT」處理程序，包含:危害辨識、行動方案、區域管制、建立管理系統、請求支援及善後處理等6個步驟，避免災情擴大。

化災事故有別於一般火警搶救作為，公共危險物品場所一旦發生災害，對消防人員搶救風險甚大，因此本次演練，藉以強化消防人員對於化災事故的處置應變能力及外部單位的橫向配合作業。另外加強場所落實消防法明定的「資訊權」透明化，災前場所人員即須備妥相關資訊，於災時須指派管理人員到場協助及提供資訊，消防隊於現場與場所管理人進行救災狀況交接，讓消防人員能即時掌握資訊，做出正確的搶救處置，進而降低危害風險。



市長黃偉哲表示，自己財產自己護係企業初期自主應變的主要目標，輔導企業成功於消防人員到達前有效應變，於消防人員到達後提供各式資料供作戰參考，將災害損失侷限在最低，達到企業攜手消防機關共同防災目的。

消防局局長李明峯表示，化學物品災害具有高度危險性與不確定性。因此，面對不明狀況與未知何種化學品時，災害搶救應秉持「做的對比做得快重要」原則，才能將災害損失降至最低。而藉由推動企業自主防災，提升場所風險管理意識，以建構安全的工作環境。

第二大隊大隊長王騰毅表示，本次模擬演練，期能藉由場所自衛編組演練結合消防單位的組合訓練，共同分析研討場所的危害因子，規劃最適宜的搶救應變模式。公私部門協力合作，除了讓消防人員熟悉轄區場所特性及災害危險因子，增進火場搶救效能及緊急應變能力，亦能大幅減少災害對企業的損失，讓企業營運不中斷，永續經營。