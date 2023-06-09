強化企業自主防災應變　南消結合汽車零件大廠東陽實業廠演練

▲強化企業自主防災應變，台南市消防局六大隊，結合汽車零件大廠東陽實業廠消防演練。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

東陽實業廠公司為國內外知名汽車零件製造大廠，廠房面積廣大，員工數眾多，因此該公司對於廠內安全相當重視，除使用科技產品來偵測廠區內各種數值，進行安全監控，並針對場內儲放之物品危害特性，準備相關滅火所需滅火設備，對於災害預防可謂相當用心。

這次南消六大隊與該廠的消防演練情境，設定塗裝室內機械手臂因電線事故引起火災，業者立即啟動自衛消防編組機制著手進行初期滅火、人員避難疏散廣播、緊急通報119報案、派員確認各項設備(數值)是否異常、傷患初步緊急處置及人員清點等各項演練。

消防局初期指揮官到場後，立即與業者指揮官進行搶救狀況交接，並由業者提供廠區內平面圖、儲存物品及搶救相關必要資訊，消防搶救人員也隨即展開滅火攻擊、消防人員安全管制、緊急救護、周界防護、水源佔據、人命救助等。

消防局第六大隊大隊長邱淵明表示，東陽實業廠公司從平時的安全工作環境建置，到災時應變處理均投入大量的人力及資本，並針對自己的場所特性，自主加強防災能量，並組織公司員工與消防局合作成立企業義消隊，足以證實廠方對自身消安相當注重，這也是消防局推動企業自主防災的主要目的。

消防局長李明峯表示，自己財產自己護係推動企業自主防災的主要精神，希藉由積極輔導企業可以落實平時預防與災時初期搶救工作，有效將災害損失減少，並避免人員傷亡，另企業與消防機關建立良好之互動聯繫，達到企業攜手消防機關共同防災目的。