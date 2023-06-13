侯友宜突現身幼園餵藥專案報告！　綠怒吼「市民要真相、局長要下台」

▲綠營圍繞侯友宜 。（圖／記者許靖騏攝）



記者崔至雲／新北報導

新北市幼園餵藥案引發社會關注，新北市教育局長與衛生局今（13）日至議會進行專案報告，原本不出席的市長侯友宜，在下午2點半左右突然現身，待報告告一段落後上台接受藍綠議員近一小時質詢。質詢內容聚焦藥物來源、誰餵藥等。最終在議長蔣根煌裁示下結束質詢，但綠營不滿侯友宜避重就輕，在議會大廳高喊「市民要真相、局長要下台」。

議員卓冠廷先詢問侯，是否還不知道幼兒體內驗出的巴比妥來源是什麼，侯友宜表示，現在由司法偵辦當中，司法一定會勿枉勿縱查清楚。卓冠廷繼續追問，侯僅說尊重司法調查。卓冠廷怒轟，「你應該是不知道才沒說知道」，接著說，侯友宜曾說「板橋幼兒園老師餵藥事件，居心叵測的老師，居然對幼兒做出令人痛心的事情....」，所以當時台灣人民相信幼兒園老師餵藥，為何後來變成說，不清楚藥是學校還是家長的？

侯友宜解釋，是因為檢察官啟動偵查，第一天是一個班級有3位同學驗出巴比妥，下一波為何進行大幅搜索，因為同時在其他兩個班級，也驗出同樣的巴比妥的成分出來，所以這狀況下，他們覺得說，如果檢方在啟動過程中，檢方認為會不會是一個事實，所以發動大規模搜索。卓冠廷打斷說「你又問A答B了」，怒批「造成恐慌的，就是新北市政府」。

議員陳乃瑜質詢時指出， 5月22日有家長打電話給張明文，教育局回應「下個禮拜才會有專案小組調查，下個禮拜再打電話來電，是不是還在騙？」張明文正要說時，陳乃瑜怒吼，「是不是還在騙？沒在聽是不是？」張明文回應，「就5月15日當天啟動啊」，一旁的侯友宜補充，「 5月15日當天就啟動了，這是要澄清的」。

陳乃瑜嚴厲指出「有通聯記錄喔，5月22日家長打電話去有通聯記錄，好好回答」。張明文突然說，「6月22日」，陳乃瑜爆氣嗆「你剛才都沒有在聽啊你！」陳乃瑜再說一次，有家長5月22日就打電話，教育局跟家長說下禮拜再來電，因為下個禮拜才會成立專案小組，侯要不要道歉。

侯友宜說，「哪一個部分，請議員…目前所有同仁都按照所有流程在走」。陳乃瑜砲轟，「幾月幾號，我問的是幾月幾號，不回答是不是，有日期嗎？」張明文最後說，是5月19日，5月17日交辦給委員會審查。

也有議員問到未來的預防機制，是否比較公幼來強制幼兒園裝監視器？侯友宜表示，私托私幼要裝監視器，個人是支持，不過要經由議會或中央立法通過，需要一些配套措施。

另也有議員追問，若調查幼兒園無疏失，未來會恢復執照嗎？侯友宜回應，這要先看檢方調查，了解嚴重性如何，看園方有沒有行政責任，再詳細檢討。另，到現在為止沒有一個老師被收押，問題到底在哪？不允許有任何傷害孩童的事情。

侯友宜大約於4點25分離開議會，民進黨議員痛批避重就輕，完全沒有說清楚藥物來源，也沒交代到底是誰餵的藥，在侯邊離開議會時，綠營擠在侯身旁高喊「市民要真相、局長要下台」；藍營議員則在旁呼籲不要推擠，場面相當混亂。

