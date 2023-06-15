幕後／韓國瑜引發朱立倫、侯友宜兩派激辯？　國民黨爆路線之爭

▲前高雄市長韓國瑜。（圖／記者李毓康攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨5月17日徵召新北市長侯友宜角逐總統大位，之後因黨內整合不順、新北私幼餵藥案等風波，侯的聲勢未見起色，近日更傳出黨主席朱立倫、侯幕僚為了整合前高雄市長韓國瑜一事爆發口角爭執。儘管朱、侯緊急發聲明否認，但正所謂「無風不起浪」，據悉內部確實對於鞏固藍營基本盤或是堅持中間路線，出現路線之爭。

2020年，國民黨由韓國瑜角逐總統大位，憑著「韓流」獲得552萬多票，可惜仍以失敗告終，顯示光靠藍營基本盤並不足以取勝。反觀侯友宜過去與黨關係若即若離，主要目標是耕耘中間選民，故朱立倫在郭台銘與侯友宜之間，選擇徵召侯。但徵召侯之後，郭台銘表面上雖說支持侯友宜，實則並沒有完全放棄競逐總統大位之心，讓藍軍整合出現裂痕，再加上新北私幼餵藥案等風波，坊間民調顯示侯的支持度已摔落至老三。面對到底要鞏固藍營基本盤，還是走中間路線拓展選票，黨中央與侯團隊內部正進行「路線辯論」。

針對外傳朱、侯幕僚爆口角，黨中央今火速聲明否認，侯友宜亦強調「完全沒有這回事」，朱立倫更以「憑空捏造、惡意造謠」8字怒駁。一位高層人士透露，黨中央為此與侯心腹謝政達對質，雙方查證後，確認此事並非彼此核心高層對外釋放消息。但有知情人士也說，不排除是侯團隊中低階幕僚所為，目的是想反咬朱團隊不配合協助整合輔選。

▲國民黨主席朱立倫日前徵召侯友宜參選總統。（圖／記者林敬旻攝）

事實上，包括黨主席朱立倫牽線屏東縣議長周典論、赴雲林親會前雲林縣長張榮味，也包括智庫執行長柯志恩牽線前立法院長王金平，黨中央向來積極協助侯友宜進行藍營整合。但據了解，侯的幕僚仍堅持侯應走中間路線，超越地方派系，並認為侯友宜清新、正義的警長形象得來不易，應好好維持此一人設，故像是痛斥選策會成員黑金、要求黨部嚴辦涉入性騷的立委傅崐萁，都是在此基調下的作為。

只是，隨著侯友宜聲勢下滑，就連侯團隊內部也都有不同意見，產生「中間路線」與「親藍路線」之爭。以合體韓國瑜為例，據了解，侯友宜跟韓國瑜彼此互有聯繫，侯6月11日南下雲林時，「親藍派」幕僚獻策當天「侯韓合體」，但卻被「中間派」幕僚阻止，使得韓國瑜始終沒接到侯友宜的親自邀約，只好北上與北市立委參選人羅智強合體，相當可惜。

時至今日，不只是《美麗島電子報》民調顯示侯友宜摔落老三，包括《菱傳媒》、《關鍵調查》都出現相同結果，因此包括立委洪孟楷在內的黨內志士，紛紛呼籲侯友宜擴大決策圈，並請朱立倫接手競選團隊。

此外，不少富有知名度跟聲量的黨內民代及立委參選人亦可望加入侯友宜發言團隊，但與既有的侯家軍發言體系，彼此該如何融入與適應，也引發關注。綜觀全局，侯友宜已與國民黨是生命共同體了，不論是黨中央或是侯競辦，都不能再分彼此了，侯團隊也確實應敞開胸懷，海納百川，畢竟這是總統選戰，不是新北市長選舉。