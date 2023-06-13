親赴議會報吿私幼餵藥案！　侯友宜提三關鍵：真相在刑事科學

▲侯友宜出席新北議會「餵藥案」專案報告 。（圖／記者許靖騏攝）



記者詹宜庭／台北報導

針對新北市板橋私幼餵藥案，新北市長侯友宜今（13日）下午赴新北議會進行1小時專案報告。會中，侯友宜提出三項關鍵，首先將尊重專家醫師的判斷，強調真相在於刑事科學；第二，對涉案老師未被收押，檢調應要再補充證據，沒有證據就繼續查辦，絕對不允許有任何傷害孩童的事件；第三，新北市府已啟動醫療服務，將盡全力守護孩子們的健康。

醫福會今天公布12名孩童尿液檢驗結果，結果都是陰性，顯示並無毒物反應；另新增1名就醫孩童，總就醫人數累積27人，尿液檢驗結果最快2天後出爐。侯友宜13日進行專案報告時提出三項關鍵，第一，這個案子進行到現在，真相在刑事科學，專家醫師談了很多，他們將尊重專業判斷。

第二，對於目前為止沒有涉案老師被收押，侯友宜說明，檢察官一定要立即收押，若沒有辦法立即收押就要再補充證據，沒有證據就繼續查辦，絕對不允許有任何傷害孩童的事件。第三，新北市很早就啟動醫療服務，包括一對一兒科醫師、心理諮商等，皆已陸陸續續將孩子安排，並成立專責醫療小組。

侯友宜強調，這些過程中難免會有很多家長對孩子感到不放心，也有很多想法，市府除了要尊重外，也會盡全力滿足。而目前為止，大部分家長與小孩都已經安置完畢，若少數家長還有疑慮他們都給予尊重，並全力守護孩子們的健康。