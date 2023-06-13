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新北議會「餵藥案」專案報告　侯友宜「主動」現身出席

▲▼ 新北議會「餵藥案」專案報告　侯友宜親自現身出席 。（圖／記者許靖騏攝）

▲新北議會「餵藥案」專案報告，侯友宜親自出席 。（圖／記者許靖騏攝）

記者崔至雲／新北報導

新北市教育局及衛生局針對板橋某私幼疑似餵藥事件，今（13）日下午將於新北議會進行1小時專案報告。新北市長侯友宜約於下午2點39分左右現身新北議會，他受訪時表示，這段時間他看到很多不是事實，都是在造謠、抹黑，影響社會觀瞻，也影響到家長及孩子未來健康，「我有責任把事實以及新北的作為跟議會說明」，所以今天議會沒有邀請他，但仍主動到議會來。

外界關注侯友宜是否出席議會專案報告，終於在侯友宜下午的蘆洲區里座談會後表示，「我等等要去議會專案報告」。約過20分鐘後，侯友宜現身議會。

侯友宜表示，原本議會裁定該專案報告由衛生跟教育來報告，但是這段時間他看到很多不是事實，都是造謠、抹黑，影響社會觀瞻，也影響到家長、孩子，全國對校園安全也有非常多疑慮，他有責任把事實以及新北的作為跟議會說明，所以雖然今天議會沒有邀請他來，但他主動到議會來，但是整個程序還是需要尊重議會裁定。

媒體問到，現在有國民黨議員認為，侯友宜危機處理太慢？侯友宜說，面對事實只有一個真相，真相是要科學驗證、用證據說話，很多問題沒有釐清前，一個負責的政府是要清楚把作為跟真相告訴民眾，也許政治方面上大家有不同角度及不同思維，但行政首長態度要誠懇、真實，尤其面對孩子的安全跟幼教，他一定要把很多事情做好才是他的責任，所以面對所有問題要實事求是、一分證據說一分話，事情到哪報告到哪，這才是應該有的態度。

媒體再問，今天出席，是否因為民調下滑是要來止血？侯友宜說，他只有一個目的，就是讓全國了解事實，尤其在事情尚未清楚前，都採取勿枉勿縱，希望透過檢察機關快速釐清，這段時間很多不實謠言要一一釐清，把事實的真相還原給大家，要用真實、科學的態度，面對外面的聲音。

媒體追問，謠言是指日前傳出4月就有通報嗎？侯友宜說，這是對他們最大的傷害，有委員指控新北市府4月就有報案，但他們不斷說明，就是5月14日報案、新北市5月15日就報警方，同時啟動教育、警察、衛生整個專案小組同時啟動，一步都沒有停歇，居然有人惡意指控，這樣指控是涉及公務員吃案、包庇情事，這很嚴厲，他請委員提出證據，也懇請請檢察官查辦都不用客氣，但最終如果沒有，也要請委員把真相告訴民眾，以免以訛傳訛。

 

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