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巴勒斯坦總統阿巴斯訪華　期待中國在「以巴問題」發揮更大作用

▲巴勒斯坦總統阿巴斯抵達中國大陸，展開為期四天的訪問。（圖／CFP）

▲巴勒斯坦總統阿巴斯抵達中國大陸，展開為期四天的訪問。（圖／CFP，下同）

記者魏有德／綜合報導

巴勒斯坦總統阿巴斯今（13）日起訪問中國大陸，為期4天。據了解，阿巴斯作為2023年首位到訪中國的阿拉伯國家元首，不僅是適逢雙方建交35年，他也以第四度踏足中國訪問的「老朋友」身份，同時，隨著大陸先後在調停中東地區國家成功的案例，期待大陸也能在調解「以巴問題」上扮演重要角色。

▲巴勒斯坦總統阿巴斯抵達中國大陸，展開為期四天的訪問。（圖／CFP）

《新華社》報導，巴勒斯坦民族解放運動（法塔赫）中央委員、阿拉伯關係和中國事務部部長扎基表示，阿巴斯此訪將聚焦「阿拉伯和平倡議」，期待中國在巴以問題上繼續發揮更大作用。

寧夏大學中國阿拉伯國家研究院院長李紹先表示，巴勒斯坦問題始終是中東問題的核心，巴勒斯坦問題近年被嚴重邊緣化，巴以之間的衝突循環往復，不斷威脅著中東地區的和平與穩定，「以色列新政府上台後，大力推行擠壓巴勒斯坦生存空間的多項政策，雖然巴以沒有爆發更大規模的衝突，但不間斷的摩擦，使得巴以之間的和談前景越來越趨於暗淡。」

據了解，阿巴斯現年88歲，他在1950年代參與創建巴勒斯坦民族運動，1990年代以巴勒斯坦首席談判代表與以色列談判並達成「奧斯陸協議」。直至2008年11月，阿巴斯當選巴勒斯坦總統，連任至今，同時，在任期間他也曾四度訪華，被大陸官方以「老朋友」稱呼。

由於伊朗和沙烏地阿拉伯此前在大陸的斡旋下，成功恢復外交關係，因此，李紹先分析，阿巴斯此行將主要聚焦推動和平進程和協助巴勒斯坦擺脫經濟困境兩個重要目的。

李紹先表示，中國和以色列是創新全面夥伴關係，也正在推動自貿協定談判，「作為巴以共同的朋友，中國對雙方都能產生影響，但又不偏不倚，能在其中發揮一種優勢。」

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