快訊／柯文哲直播鬆口：當選後黃國昌當法務部長

▲民眾黨總統參選人柯文哲在直播中鬆口，若當選將找黃國昌當法務部長。（圖／翻攝館長惡名昭彰YouTube）



記者鄒鎮宇／綜合報導

民眾黨總統參選人柯文哲12日晚間到館長陳之漢的節目「誰來Talk館」接受直播採訪。期間，館長問到若柯當選總統，對於司法問題將如何處置。柯文哲直接回答，「我跟你講，最快的方法找黃國昌來當法務部長就好了，不用每一件事情都自己會」。

柯文哲表示，他過去跟前時代力量立委黃國昌有討論過司法改革問題，因為他沒想法，便請對方先幫忙上課。沒想到，黃國昌教了30分鐘左右，柯文哲就直接投降，「你當法務部長好了」。

柯文哲透露，黃國昌面對現在的司法制度非常激動，直言「壞人為甚麼都不能抓起來」，他則安慰對方說「我們要從制度改變。」

柯文哲表示，黃國昌過去在立法院時就展現能力，「他一個就屌打全部了，把大家打到鼻青臉腫」。

▲黃國昌聽到消息後，不斷說謝謝。（圖／翻攝黃國昌YouTube）



消息曝光後，網友紛紛留言，「好，我投了」、「選上再說」、「哇靠，太讚了吧」、「誰提黃國昌當法務部長我就投誰」、「我覺得可以！根本該整頓了」、「糟糕...有點心動，可是黃有答應？」「推，黃部長」。

此外，黃國昌同時也在直播，有熱心網友立刻到留言區傳達柯文哲的消息，黃則說「阿北找法務部長？誰說要找我當法務部長？柯喔？公開講喔？謝謝謝謝謝謝，柯文哲主席呵呵呵呵」，「他講話講這麼直白，我怎麼好意思」。