美前國安顧問率智庫成員昨訪台　外交部：強化三邊合作

美國南卡羅萊納州日前一輛白色吉普車在清晨闖紅燈，被值勤女交警華勒斯（Kayla Wallace）攔下，但她注意到女駕駛神情有異，更趁著副駕駛座的年輕男子不注意時，對著她不發聲用嘴型說出「救命」。華勒斯逮捕了年輕男子，原來他不久前才槍殺了人還持槍劫車。