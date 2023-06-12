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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

美前國安顧問率智庫成員昨訪台　外交部：強化三邊合作

▲▼川普執政時期的白宮國安副顧問博明（Matt Pottinger）。（圖／達志影像／美聯社）

▲川普執政時期的白宮國安副顧問Matt Pottinger。（圖／達志影像／美聯社）

記者呂晏慈／台北報導

外交部12日表示，美國智庫保衛民主基金會（Foundation for Defense of Democracies, FDD）訪問團由該基金會中國計畫主席、美國前副國家安全顧問博明（Matt Pottinger）率團，於6月11日至16日訪台，成員包括FDD執行長杜柏維茲（Mark Dubowitz）及FDD資深研究員、以色列前國安顧問納格（Jacob Nagel）等多位美國、以色列戰略及安全事務專家，外交部對該團到訪表示誠摯歡迎。

外交部說明，訪團在台期間將晉見總統蔡英文，拜會國家安全會議副秘書長徐斯儉、外交部政務次長李淳並接受款宴，以及前往國防部、海巡署及數位發展部等機構，就國家安全戰略、數位韌性及建構資安生態系等共同關切議題交換意見。

外交部表示，該團此次訪問不僅有助台灣、美國、以色列三方智庫交流，並就全球及區域安全情勢及國防戰略提供相關政策建議。外交部將持續推動與美國、以色列等理念相近國家合作，遏制中國威權擴張，維繫印太地區的自由開放，共同為全球和平及繁榮做出貢獻。

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