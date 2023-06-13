屏東消防局2大隊獲贈救災指揮車　多條熱門登山路線發揮快速救災

▲國際獅子會300-D2區2023-24總監周姿廷及屏東縣潮新獅子會會長許世明，代表聯合致贈消防局救災指揮車 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣政府消防局於今(13)日上午在潮州消防分隊車庫辦理救災指揮車捐贈典禮，由國際獅子會300-D2區2023-24總監周姿廷及屏東縣潮新獅子會會長許世明聯合致贈，消防局秘書鄭建德代表受贈，場面熱絡。

國際獅子會300-D2區及屏東縣潮新獅子會會長許世明暨全體獅友感念消防同仁救災辛勞，深覺消防救災車輛重要性，將關心社會服務社會大眾的心，化為具體行動，捐贈屏東縣政府消防局救災指揮車1輛。

由於縣消防局第二大隊轄內泰武鄉及來義鄉內有多條熱門登山路線，山域事故勤務繁重，為因應山區崎嶇難行地域，救災指揮車將可提供救災人員即時快速搶救各項災害，確保人民生命財產安全。國際獅子會300-D2區及潮新獅子會為發揚照顧鄉民之精神，捐贈該救災指揮車，將可作為大隊執行救災勤務使用，藉以提升消防救災效能及確保鄉民生命財產安全。

消防局非常感謝總監李啟宏及會長許世明暨全體獅友捐贈的救災指揮車，對消防同仁救災效能有很大的幫助，並感謝其善行義舉，讓社會充滿溫暖及正能量，消防人員也會愛物惜物，將救災指揮車發揮最大的效益，造福鄉民，也期盼這次捐贈儀式能發揮拋磚引玉，號召更多民間企業、宗教、社團，為縣民生命財產安全盡一份心力。