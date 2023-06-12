21歲女買3萬遊戲點數　超商店員+派出所長聯手阻詐

▲潮州警分局光華所長吳俊生、店員即時勸阻古女被騙 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣潮州鎮古姓女子用手機交友APP軟體中認識一名男子，雙方相談甚歡，對方希望她買3萬元點數充業績，店員查覺有異報警，潮州警方趕到，發覺對方有很重的大陸口音，研判她遇到詐騙集團，阻止她被騙。

潮州警分局光華派出所日前接獲轄區超商店員報案，警方到場發現店裡一名女子購買大量遊戲點數，店員驚覺有異，疑似遭詐欺報警，巡邏員警立刻趕往了解。

據警方了解，21歲古姓女子表示，自己使用手機交友APP軟體中認識一名男子，雙方相談甚歡，於近日該名男子表示希望古女能幫忙自己業績，並要求古女到超商ATM購買3萬元的GASH遊戲點數。

古女還說與對方均未曾見面，經所長吳俊生分析手機對話內容，並與對方通話中發覺對方大陸口音很重後隨即匆忙掛斷，判斷為假交友之詐騙手法，並分享相關案例後古女方才驚覺自己差點受騙，對警方及超商店員的熱心協助相當感激。

潮州警分局長簡彥匡呼籲，網路交友盛行，應多加謹慎小心，千萬別陷入歹徒甜言蜜語的圈套，而輕易提供個人資料，切記一旦提到關於金錢問題，務必提高警覺小心查證；提醒民眾只要涉及不明人士要求金錢往來，務必撥打165反詐騙專線查證。