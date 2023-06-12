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崁頂南榮國中文競賽獲三冠王　各項全數晉級屏東縣賽

▲南榮國中參加潮州區語文競賽拿到8獎項 。（圖／南榮國中提供）

▲南榮國中參加潮州區語文競賽拿到8獎項 。（圖／南榮國中提供）

記者陳崑福／屏東報導

112年潮州區語文競賽於6月10日舉行；由於疫情趨緩，參賽學生踴躍，競賽激烈，每位參賽者都卯足全力，期望能爭取好成績取得屏東縣賽代表權。其中崁頂鄉南榮國中囊括8項比賽得獎的殊榮，成績耀眼。

▲南榮國中參加潮州區語文競賽拿到8獎項 。（圖／南榮國中提供）

得獎項目，分別是：國語演說第一名邱恩堤，國語朗讀第一名許茵茵，閩南語朗讀第一名謝詠恩，閩南語情境式演說第二名蔡東利，英文演說第二名林庭鳳，寫字第二名黃冠穎，作文第二名賴佩珊，國語字音字形第二名吳宥霈。校方表示，這次再創佳績，除了同學們辛勤的努力練習，更要感謝所有悉心指導學生的全體指導老師們。

國語朗讀第一名許茵茵表示；參賽前，每天的訓練過程中，幫助對文章能有深入的理解，詮釋能聲情並茂，感謝老師的鼓勵與指導。

閩語朗讀第一名謝詠恩說，「參加語文競賽是我對自己閩南語的磨練，在訓練的過程中，對每篇朗讀稿能細心的推敲字義，讓朗讀時能表情達意。很開心能取得縣賽的資格，謝謝老師們耐心地教導。」

作文第二名賴佩珊表示，在準備語文競賽的過程中，她不僅學到很多寫作技巧，更不斷精進自己，在一次一次的構思、下筆、結尾中得到經驗，在練習中更加有信心，紙上彷若開出燦爛筆花。

英語演說第二名林庭鳳說：「原本是國語演說選手，今年參加英語演說，真是一大挑戰，第一次嘗試用英文寫講稿，英文老師不斷與我溝通、修稿、定稿，最後能流暢地在台上用英文演說，準備比賽的心路歷程，點滴在心頭，能獲得好成績，心中更是滿溢歡欣和感恩。

校長張顥騰表示，校內國語、英語、閩語、客語及原住民語人才相當多，校方在每年3月在校內舉行語文競賽，選拔出優秀選手，透過紮實的訓練參加6月份的潮州區賽及10月的縣賽，獲獎人數不斷，屢創佳績，再次展現語言教學的豐碩成果。他勉勵選手們都需抱持「勝不驕，敗不餒」的心態，持續學習進步，才能超越自己，更上一層樓！

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