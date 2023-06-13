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爆料外遇妻穿塑崩褲藏孕肚護小王　超強塑身力意外引爆話題

▲▼塑崩褲,PP石墨烯,氣動版。（圖／PP石墨烯塑崩褲提供）

▲（文章截取自抱怨公社）

【企劃特輯】

最近一篇爆料在網路平台上引起了熱烈的討論，內容為一位老公自爆被妻子戴綠帽的悲慘情節。男主角在文中不僅透露了婚姻中的婆媳矛盾，更揭發了妻子早就外遇和懷孕的秘密。然而，引起網友矚目的不僅是男主角的這段婚姻風波，還有妻子所穿的神奇塑身褲；許多網友讚嘆，好奇詢問妻子到底穿什麼塑身褲，能如此巧妙地藏住孕肚。

▲▼塑崩褲,PP石墨烯,氣動版。（圖／PP石墨烯塑崩褲提供）

▲▼塑崩褲,PP石墨烯,氣動版。（圖／PP石墨烯塑崩褲提供）

▲（留言截取自抱怨公社）

有網友根據圖片查出那條褲子便是台灣品牌「PP石墨烯塑崩褲氣動版」，「PP石墨烯塑崩褲」訴求「一件搞定所有身型」、「22~46腰都能穿」，這條褲子強大的塑身能力，經由這次爆料事件又成功吸引到大家的目光。

▲▼塑崩褲,PP石墨烯,氣動版。（圖／PP石墨烯塑崩褲提供）

▲（圖片截取自抱怨公社）

「不腫、不悶、不老氣！」 下半身更有型

賣出超過百萬件的「PP石墨烯塑崩褲」，據統計每十個台灣女性就有一位穿過，國內以身材姣好聞名的大咖女主持人就一次購入十件，讓塑崩褲聲名大噪；只要平民價的PP石墨烯塑崩褲，塑形效果完勝訂製款的萬元塑身褲，加上有「石墨烯」材質加持，含遠紅外線能量穿上就能達到慢跑的微循環效果，更是維持體態的機能褲；這款主打「夏天穿也很涼」的氣動版塑崩褲，更是打中消費者的心，讓夏天穿長褲變成一件合理的事。

▲▼塑崩褲,PP石墨烯,氣動版。（圖／PP石墨烯塑崩褲提供）

「涼感、塑身、又抗曬」夏季衣櫃必備款

如果問今年夏天一定要入手的衣物，高人氣的「PP石墨烯塑崩褲」被穿搭達人票選為第一名的「衣櫃必備款」；顛覆以往夏天一定要穿短褲、短裙的邏輯，「夏天穿也很涼」的塑崩褲氣動版，將最新的氣動紗，導入石墨烯塑崩褲，這種科技溫控材質，當感應到體溫升高、濕氣增加時，氣動紗纖維會自動打開氣孔，排出內部的濕氣熱氣，達到降溫的優異效果。

▲▼塑崩褲,PP石墨烯,氣動版。（圖／PP石墨烯塑崩褲提供）

江宏恩、林美秀、吳淡如一王兩后代言　狂掃主婦圈

除了全面升級為氣動紗材質，今年夏天PP還推出「女版褲裙塑崩褲」、「男版塑崩褲」；分別找來林美秀、吳淡如、江宏恩三位大咖代言，江宏恩更直接參與男版塑崩褲的開發，跨足服裝設計領域，許多主婦更是衝著偶像，訂購男版塑崩褲給老公、兒子穿；有忠實粉絲表示：塑崩褲不管是男版、女版，褲子或褲裙，塑崩褲全系列一樣是不分SIZE，各種體型、腰圍都能穿，買給兒子、老公也不用擔心SIZE問題。

▲▼塑崩褲,PP石墨烯,氣動版。（圖／PP石墨烯塑崩褲提供）

▲▼塑崩褲,PP石墨烯,氣動版。（圖／PP石墨烯塑崩褲提供）

穿上就涼涼！塑身力超強的「石墨烯塑崩褲-氣動版」哪裡買?
●PP石墨烯官網優惠組：https://ppweb.tw/aj8mV
●momo購物網特惠組： https://chshop.work/606C5
●各大阿瘦皮鞋門市：https://www.aso.com.tw/Store/
●PP石墨烯LINE官方帳號：https://line.me/ti/p/@353xwgrr
●心動專線：0800-005-133、0800-520-367
●實體門市：新北市蘆洲區民族路445號1樓、台南市永康區中華路12號14樓-1號
 

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