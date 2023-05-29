跟AI一樣聰明　江宏恩親自設計男版塑崩褲

【企劃特輯】

現代男性注重健康和自信，追求完美的身型和時尚風格已成為生活中的一部分，最近掀起了一股塑崩褲風潮，男星江宏恩以他獨到的眼光和理念，成為男版塑崩褲的設計顧問，推出全新的PP石墨烯塑崩褲，結合了石墨烯及氣動紗科技，為男性帶來了前所未有的塑崩褲體驗。

江宏恩精心打磨 十多次修改成就完美塑崩褲

江宏恩認為不管是休閒或運動，男性也應該注重自己的穿著，這次和業者合作親自參與PP石墨烯男版塑崩褲的設計，江宏恩投入了大量心力，多次對產品進行改良，前後修改了十多次，最終完成了這款舒適與時尚兼具的男版塑崩褲。

最新氣動紗科技 像AI一樣聰明 夏天穿也很涼

熱愛運動的江宏恩特別注重「排汗、透氣」，特別是在悶熱的夏天，為了提供涼爽舒適的穿著體驗，PP石墨烯塑崩褲率先導入了最新的氣動紗科技，這種科技布料像AI一樣聰明，當感應到體溫和濕度提高時，能自動做出調節，纖維會自動伸展，打開氣孔，排出熱氣，達到排汗和透氣的效果，即使在炎夏中穿著，也能保持涼爽舒適。

石墨烯激活下半身微循環 重拾活力與舒適

PP石墨烯塑崩褲的超強彈性和支撐力特別適合運動時穿搭，加上整件採用石墨烯材質，能釋放特定的遠紅外線波長，有效促進下半身微循環，因此穿上它不僅有助於男性的生理機能，還能在跑步、訓練或是其他運動時，提供肌肉的支撐和穩定性，減少運動後的不適感。

MIT台灣製造 品質經得起考驗

除了江宏恩的設計貢獻外，這款塑崩褲更引以為傲的是台灣製造的優越品質，相比中國製產品，PP石墨烯塑崩褲在品質上有著顯著的優勢；台灣製造的PP石墨烯塑崩褲採用了獨特的機台和製作工法，一體成型，不論是伸縮度、塑型力、服貼度、舒適度都比中國製的品質更好。

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