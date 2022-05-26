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「PP石墨烯」與白沙屯媽祖聯名進香神器　護信眾勇腳向前行

▲▼石墨烯,白沙屯媽祖,信眾。（圖／PP石墨烯提供）

▲「PP石墨烯」品牌董事長郭宏睿（左二）送上捐贈物資，並與廟方人員合影留念。

【企劃特輯】

全台五月最大盛事，就是白沙屯媽祖520全台轟動「開跑」，吸引九萬名廣大信眾報名參與，其中自然也發生不少動人的事蹟。今年獨家與白沙屯媽祖取得聯名的「PP石墨烯」品牌，愛心不落人後，除捐贈一千組的腰夾及護膝外，另出動三輛大型香燈腳休息專用車，在這八天七夜、來回將近400公里的路程，非常考驗體力和腳程，希望可以保護信眾在進香的過程當中避免受到運動傷害！

「PP石墨烯」從事公益一向不遺餘力，繼之前對醫護人員送出「塑崩未來褲」施以援手，而獲得廣大網友一致好評，這一次針對白沙屯媽祖進香活動再發善願，希望所有一起參與的信眾都能一路平平安安！

▲▼石墨烯,白沙屯媽祖,信眾。（圖／PP石墨烯提供）

▲品牌董事長郭宏睿表示要捐贈腰夾、護膝給轎班人員時，獲得媽祖三個聖筊。【白沙屯腰夾優惠組】

 白沙屯媽祖進香跨足苗栗、台中、彰化、雲林四個縣市，來回總共400公里的腳程，對轎班人員和香燈腳都是很大的體力考驗，「PP石墨烯」產品業者共捐贈一千份腰夾和護膝為辛苦的轎班人員加油打氣，「PP石墨烯」能釋放遠紅外線，為長時間行走的腰部和腿部提供支撐與保護，健康戴著走，更能勇腳向前行。

▲▼石墨烯,白沙屯媽祖,信眾。（圖／PP石墨烯提供）

▲▼白沙屯x石墨烯聯名腰夾、護膝，能幫助舒緩長時間步行的不適感。【白沙屯護膝優惠組】

▲▼石墨烯,白沙屯媽祖,信眾。（圖／PP石墨烯提供）

有了這兩項進香神器，讓八天七夜的繞境行程更輕鬆！業者表示「PP石墨烯護膝與皮膚接觸後，具有遠紅外線發射熱能的作用，能幫助舒緩腿部長時間步行後的不適感；腰夾則有I型磁條的設計，保護我們的腰椎，除此之外還有360度環狀設計的支撐條，更貼合身體曲線穩固支撐著我們的腰，讓民眾在進香過程中，站蹲起坐都靈活好動，而護膝則可保護我們的關節，設計透氣不悶熱，對於許多上了年紀的信眾來說，有了神器加持，步伐也變輕快、更能隨著隊伍長征四百公里」。

▲▼石墨烯,白沙屯媽祖,信眾。（圖／PP石墨烯提供）

▲PP石墨烯業者同時出動三輛大型香燈腳休息專用車。【momo購物特惠組】

此外，為體恤一路相隨、辛苦的香燈腳們，PP石墨烯業者也出動三輛大型香燈腳休息專用車，讓長時間步行的信徒們能坐下來喘口氣、稍作休息，充電後再出發。轎班人員表示，每次進香走到腳都起水泡了，尤其扛轎對轎班人員的腰椎是很大的考驗，多虧了石墨烯護膝提供保護，高彈力、不壓迫且排汗透氣，走一整天也不會掉落。PP石墨烯品牌業者的公益舉動不僅於此，近期也在網路上為辛苦的醫護人員和居家隔離民眾打氣，舉辦PP石墨烯塑崩未來褲免費送活動，幫助舒緩醫護人員久站的腿部壓力，獲得廣大迴響。

▲▼石墨烯,白沙屯媽祖,信眾。（圖／PP石墨烯提供）

「白沙屯媽祖」指定款哪裡買? 

●官網腰夾優惠組： https://ppweb.tw/aj7KD

●momo購物特惠組：https://chshop.work/TKJXL

●實體通路體驗請洽各大阿瘦皮鞋門市：https://www.aso.com.tw/Store/

 ●PP醫療級石墨烯粉絲專頁：https://reurl.cc/gzGvjL 

●LINE 官方帳號：https://line.me/ti/p/@353xwgrr 

●客服專線：0800-520-367

https://www.youtube.com/watch?v=xcFNA8GF0IQ
 

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關鍵字：

石墨烯白沙屯媽祖信眾

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